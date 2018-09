Listo para correr. La obra del autódromo está en su tramo final y ya tiene las aprobaciones de la Federación Internacional de Motociclismo y la de Automovilismo. La recta de boxes parece en desnivel, pero es una ilusión óptica. Un detalle de diseño.





No sólo es una obra más, se trata de un complejo que pretende cambiar la historia del deporte de San Juan y darle pie a una nueva era. Pero de acuerdo a las autoridades, es tan grande lo que representará el nuevo Circuito Villicum San Juan que será la provincia la que deberá acompañar el crecimiento pues sus beneficios no sólo se volcarán a lo estrictamente deportivo sino también a lo turístico, cultural e infraestructura. A 16 días de que abran las puertas del autódromo con la primera jornada del Superbike, los trabajos avanzan a contra reloj para tener lista una obra que es comparable con el Centro Cívico, la ruta 150 o el Teatro del Bicentenario, con el extra de que hará trascender a San Juan en el mundo.



El autódromo El Villicum se alista para la histórica llegada del Superbike y semanas después, el regreso del Turismo Carretera; que ya implica una nueva etapa pues nunca antes se presentó el Mundial de SBK en la provincia, mientras que el TC volverá después de nada menos que medio siglo. Sin el autódromo, esto no podría producirse. El desafío de las autoridades pasará luego por tener continuidad de actividades en el complejo porque de eso depende poder usufructuarlo y que expanda los dividendos.

En paddock. Esta será la vista que tendrán los asistentes al paddock, en la tribuna sobre los boxes. Las gradas ofrecen buena visibilidad de varios sectores a la vez en todo el autódromo.



"Una vez terminado, estaremos en condiciones de cambiar la historia de San Juan. A partir de la inauguración y si se mantienen las actividades en el tiempo, el autódromo va a generar recursos adicionales porque sólo con el Superbike o el TC se habla de la presencia de más de 50.000 espectadores en cada uno de los eventos. La plaza hotelera deberá crecer para contener semejante flujo de personas, como también mejorarán los accesos y eso es más obra pública, habrá beneficios para el sector gastronómico y cultural; en definitiva, es economía naranja con el deporte como apoyo", expresó Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas y coordinador de los trabajos en el autódromo.



Luego de estas dos carreras, las obras en el lugar seguirán avanzando y para 2019 hay gestiones para contar con nuevas categorías de automovilismo y motociclismo, tanto nacionales como internacionales. Pero además, en Gobierno se frotan las manos porque como el gigante de Villicum tendrá tribunas, boxes techados que pueden tener otras finalidades, energía eléctrica con dos subestaciones y grupo electrógeno, abastecimiento propio de agua potable, 11 grupos sanitarios de primer nivel y hasta un microhospital de alta complejidad, pueden organizarse otros eventos que no sea estrictamente de deporte motor. El secretario de Deportes, Jorge Chica, de hecho anunció que pretende usar la clínica médica para los controles de los deportistas.



"Va a ser un parque magnífico por los servicios que va a brindar, por el paisaje que ofrecerá. El Villicum brindará oportunidades para seguir mostrando San Juan, para seguir creciendo, apostando por el turismo con eventos culturales y deportivos", dijo el gobernador Uñac.

Impecables. De los 62 boxes casi todos prácticamente están listos. Cuentan con todas las comodidades, buena iluminación y paneles que se elevan y bajan en forma eléctrica.

"Este parque turístico deportivo generará fuentes laborales para muchos sanjuaninos".

SERGIO UÑAC Gobernador San Juan

Continuidad

3

Años consecutivos se extiende el vínculo de San Juan con el Mundial de Superbike y el TC, por lo que sólo de estas dos categorías habrá carreras aseguradas hasta 2020 en El Villicum.

Extensión

4,2

Kilómetros tiene de cuerda la pista del circuito albardonero, en su configuración más larga. Es que fue diseñado además para tener la posibilidad de contar con trazados más cortos.