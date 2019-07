Entre dos. Nacho Fernández busca avanzar ante la marca de Egidio y Romero. River aspiraba a aprovechar la localía y obtener un buen resultado pero ahora tendrá que ir a definir a Belo Horizonte en una serie abierta.

River Plate y Cruzeiro sellaron anoche un empate con marcador en blanco en el estadio "Monumental" de Buenos Aires, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro, que se disputó en una fría noche, tuvo varias opciones para el local pero no pudo concretar e incluso Matías Suárez desvió un penal sobre la hora, para una serie que se definirá el próximo martes en el Mineirão de Belo Horizonte.



El actual monarca de la Copa Libertadores, que fue el equipo que más buscó en el primer tiempo, tuvo las mejores opciones para llevarse la victoria pero la falta de eficacia y una buena labor del portero Fábio dejó el marcador en blanco.



A los 24 minutos de juego Matías Suárez conectó de cabeza para exigir a Fábio que dejó una pelota servida para Ignacio Fernández que no pudo definir.



Tres minutos después un tiro de Ignacio Fernández encontró los puños de Fábio que sobre los 31 minutos contuvo otro disparo de Exequiel Palacios ante un estadio Monumental que se impacientaba con el tanteador en blanco.



Por el lado de la visita hubo una apuesta al contragolpe conducido por Pedro Rocha, Thiago Neves y Robinho pero que no llegaron a inquietar a Franco Armani.



Cruzeiro tuvo su mejor opción con un pase al vacío de Marquinhos Gabriel que definió con calidad pero luego el árbitro chileno Julio Bascuñán a instancias del VAR determinó posición adelantada del nacido en Selbach.



Para buscar la victoria, el entrenador Marcelo Gallardo optó por los ingresos de Cristian Ferreira y Lucas Pratto.



En la recta final del encuentro, River fue en busca de la diferencia con más empuje que ideas futbolísticas y a los 83 tuvo en un golpe de cabeza de Lucas Pratto una nueva oportunidad fallida para lograr la victoria.



Sobre el final hubo dos opciones discutidas por los simpatizantes de River en pedido de sendos penales a través del VAR, que Bascuñán apoyado en su compatriota Piero Maza, determinó que no habían sido.



Pero en el último minuto del adicional, un tirón de casaca de Henrique sobre Pratto en el área determinó una nueva revisión del VAR y esta vez el árbitro Bascuñán marcó el punto penal.



Matías Suárez enfrentó el desafío pero su disparo se fue muy desviado por encima del travesaño para sumarle más angustia a la gélida noche porteña.



La serie quedó abierta y el pase a cuartos se definirá en Brasil.

Historial

14

Partidos alcanzaron ayer River y Cruzeiro entre sí, a la vez que se registró el primer empate. El historial lo lidera Cruzeiro con nueve victorias, mientras que River festejó cuatro veces.