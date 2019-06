Esperanza. Federico Acevedo, Mariano "Petinato" Nuñez, Nicolás Naranjo, Maribel Aguirre, Cecilia Román, Leonela Yúdica, Gabriel González, Ariel Videla, Rosana Mangue, Néstor Cano y Javier Sillero, manifestaron sus ansias de ver a Argentina campeón en esta Copa América que comienza hoy.

Comienza un nuevo desafío para la Selección Argentina en la Copa América y con eso, se enciende una nueva esperanza para los argentinos. Optimismo, fe, hambre de gloria. Todo eso quedó al manifiesto ayer en la cita que propuso DIARIO DE CUYO y a la que asistieron figuras del ambiente deportivo local.



Los futbolistas Federico Acevedo y Mariano "Petinato" Nuñez; Nicolás Naranjo y Maribel Aguirre del ciclismo, las boxeadoras Cecilia Román y Leonela Yúdica, el árbitro nacional Gabriel González, el locutor Ariel Videla y los periodistas Rosana Mangue, Néstor Cano y Javier Sillero, fueron los asistentes. Entre todos hubo una característica en común: el optimismo, pero también todos dejaron en manifiesto que "éste es el momento" de tomarse revancha por las últimas finales perdidas.



"Siempre uno como argentino quiere que la Selección sea candidata y salga campeón. Pero creo que han cambiado las cosas, el fútbol se ha igualado muchísimo, hay países que trabajan muy bien y se ha generado una expectativa linda pero creo que no somos candidatos", comentó el cordobés Federico Acevedo, actual jugador de Unión. Con él coincidió el actual jugador del equipo de veteranos de Desamparados, Mariano "Petinato" Nuñez: "Tenemos mucha expectativa. Creo que no somos favoritos pero tenemos que apoyar y tener fe".



La presión de tener la obligación de levantar una Copa después de las últimas caídas, se sentirá según el periodista de Diario El Zonda Javier Sillero: "Argentina por historia siempre es candidato, ahora esta atravesando una etapa de recambio, futbolísticamente no lo veo como candidato a llegar a la final, aunque como hincha lógicamente quisiera salir campeón", contó.



Las campeonas mundiales de boxeo también la tienen clara. Román dijo que cuando no puede ver los partidos, es su hijo quien la informa. La púgil igual le tiene fe a la Albiceleste: "Estoy con la ilusión y las ganas que Argentina llegue a lo más alto. Nuestra selección tiene un plus y es la pasión, lo que nos empuja a ganar cuando por ahí no tenemos con qué. Espero que podamos romper esta racha". Yúdica, quien suele calzarse los botines para jugar con sus amigas, aseguró: "Creo que el gran problema de Argentina ha sido que no logran ensamblarse. Todo el mundo le echa toda la presión a Messi y no depende todo de él, la selección es un conjunto de jugadores y todos tienen condiciones para demostrar que podemos ganar la Copa" aseguró. El ciclismo también aportó. Nicolás Naranjo y Maribel Aguirre todavía no logran ver a Argentina campeón y los dos dejaron en claro esas ganas de ver a la Albiceleste en lo más alto: "En los últimos años nos hemos quedado con las ganas, ya sea en esta Copa o en el Mundial. Es una presión para todos, para Messi que es el encargado de darle el fútbol al equipo, espero que se le pueda dar de una vez por todas", contó el de La Bebida y Maribel opinó: "Le va a ir bien porque esta Selección tiene hambre de gloria y como a todo deportista cuando uno no gana, quiere revancha urgente. Ojalá podamos romper esa racha de 26 años sin gritar campeón, ya como que uno se cansa de ser subcampeón siempre", aseguró.



El árbitro Gabriel González también siguió en esa línea de querer gritar campeón por primera vez: "Todos los que no hemos vivido eso, queremos saber que se siente. La ilusión está. Tenemos buenos jugadores y si actúa en equipo nos puede salir bien". En tanto que el locutor de Radio Max Ariel Videla le puso sus fichas a Lionel Messi: "Lo veo entusiasmado y motivado, por ese hambre de gloria van a dejar la vida para poder ganar algo. No todo depende de Messi, Maradona no ganó solo, ganó con un equipo, Lio tiene que tener el respaldo de sus compañeros", contó el productor.



Néstor Cano, periodista de Radio La Voz, dijo que Argentina sí es candidato: "Argentina siempre que juega es candidato, decir que Brasil es candidato es para sacarse la presión. Es cierto que Brasil siempre que jugó de local la Copa América, las ganó todas, pero las estadísticas están para romperlas", y su colega de Radio Sports Rosana Mangue, expresó: "Muchos años han pasado de no poder ver a Argentina campeón, no será fácil, hay muchas ansias pero ojalá que la selección trabaje en equipo, creo que será una linda Copa, la fe siempre está", cerró.

Los especialistas

MARIANO NÚÑEZ - Exfutbolista

"El futbol está muy cambiante y hay países que pueden sorprender. Chile que es el bicampeón de la Copa América y no clasificó al Mundial. Brasil es local pero llega sin Neymar, creo que en esta Copa cualquier cosa puede pasar".

JAVIER SILLERO - Periodista Diario El Zonda

"Aunque nadie quiera reconocerlo hay presión. Para esta camada -en la que quedan pocos- no haber conseguido nada es una obligación de tener que ganar algo. Para Messi debe ser eso y creo que el momento es éste. Ojalá se dé".