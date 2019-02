Sueños x 2. Diego Elizondo y Pablo Pereyra irán con misiones distintas a la competencia europea, la tradicional "Zurich de Sevilla". Estarán entre 25 mil atletas de todo el mundo.

En la lejana Sevilla, en esa coqueta ciudad española capital mundial del flamenco, se disputará este próximo domingo el "Zurich Maratón de Sevilla", la competencia que contará con la participación de dos atletas sanjuaninos: Diego Elizondo y Pablo Pereyra, que se medirán entre los 25 mil competidores de todo el mundo con objetivos distintos.



La prueba, que posee el circuito más llano de Europa y que recorre los lugares más emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de España, la Torre del Oro, La Giralda, el Parque de María Luisa o la Maestranza, tendrá a Elizondo buscando la mejor preparación de cara a un año que lo tendrá buscando la marca clasificatoria para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En tanto que Pereyra debutará en una maratón y lo hará cumpliendo un sueño, es decir un objetivo diametralmente opuesto al que lleva el competitivo Diego.



Justamente Elizondo, que ostenta varios títulos en su trayectoria deportiva y que busca llegar por primera vez a unas Olimpiadas, encarará esta maratón como un banco de pruebas sabiendo que el "Zurich de Sevilla" no estará entre las competencias clasificatorias a Tokio.



El sanjuanino incorporó en su vida cambios en la alimentación con nutricionistas y deportólogos buscando combatir los malestares que siempre lo aquejaban en momentos clave como los calambres.



"Me servirá para ver si lo que cambiamos da resultado o no. Además medirse con los mejores del mundo será una linda prueba sabiendo que todos buscamos llegar a Tokio", contó Elizondo que tiene en su agenda bien marcados sus destinos en donde buscará la clasificación: Maratón de Berlín en el mes de septiembre.



En el caso de no conseguir la marca que la Federación Argentina exige Elizondo tendrá una nueva chance en la próxima edición en Sevilla 2020 y de no lograrlo allí tampoco, la última chance será en los Países Bajos (Holanda) disputando la Marathon de Rotterdam.



"Esperemos no tener que llegar a eso y poder cumplirlo antes, esta maratón que disputaré ahora me servirá mucho porque en caso de no lograr mi objetivo en Berlín, el año que viene ya se a lo que me enfrento", aseguró.



Junto con Elizondo competirá Pereyra, alumno en su escuela de atletismo. Para el joven de 25 años la maratón sevillana será un lindo desafío en su vida. Es que Pereyra se metió en el mundo del running y gracias al deporte logró bajar 50 kilos, una cifra llamativa para personas que se identifican con actividades de larga distancia en el atletismo.



Esta nueva vida como atleta lo tuvo compitiendo primero en pruebas de 5 y 10 kilómetros, en distintos puntos del país, después se animó a la "Media Maratón de Córdoba" y su entusiasmo lo llevó a realizar el sacrificio -sobre todo económico- de poder realizar el viaje a la competencia europea en la que buscará seguir desafiándose él mismo. Una llamativa historia de vida que volverá a tener un desafío para la historia deportivas de Pablo Pereyra.