Alegría albiceleste. El seleccionado argentino celebró con euforia el triunfo ante Italia, que le permitió cortar una racha de cinco caídas seguidas en la VNL.

Seis partidos, seis formaciones iniciales diferentes. Julio Velasco, el técnico del seleccionado argentino de vóleibol, ensayó un equipo diferente en cada fecha de los dos weekends de la Volleyball Nations League, en su búsqueda del equipo que logre el equilibrio que busca. Y, por lógica, el que jugó ante Italia el domingo pasado en el estadio Aldo Cantoni y logró una inolvidable como esperada victoria aparece como el ideal, es decir, con Facundo Conte como opuesto (él es receptor punta) y Tomás López como punta.



Sin embargo, no se trata sólo de nombres, sino de la forma de juego porque el equipo que cerró el último punto no fue el que abrió el partido, con Martín Ramos y Lisandro Zanotti en cancha, por ejemplo. Es decir, en San Juan parece que el DT pudo hallar lo que busca y probablemente comience a apostar a un esquema específico, que de momento podría sostenerse con Cavanna, Conte; Loser, Solé; Poglajen, López; y Danani, pero con un banco largo y variantes que oxigenan y responden a las exigencias al momento de ingresar.



Hay dos jugadores que fueron titulares en todos los partidos, el armador Maximiliano Cavanna y el central Agustín Loser. Luego, en el resto de los puestos el DT fue ensayando diferentes opciones. En el rol de opuesto, Velasco desde hace mucho que se la jugó por Martín Ramos, debido a su talento pese a que el Turco juega como central en UPCN. Ramos ha respondido, aunque en el camino también probó con Bruno Lima (quien es opuesto natural), mientras que ante Canadá empezó a testear con Conte en ese lugar. Y el jugador que milita en China respondió, por lo que ya fue titular ante Italia en esa posición.



Entre los puntas, la salida de Conte le dio paso a Tomás López, que ya había sido titular en los tres juegos disputados en China pero quien quedó como suplente tras la incorporación de Facundo y Christian Poglajen. Velasco también había ensayado con Ezequiel Palacio y Lisandro Zanotti, este último elogiado por el DT tras el juego ante Italia.



Entre los centrales, el puesto fijo lo parece tener Loser, mientras que la otra plaza también tiene dueño, Sebastián Solé, quien tras acoplarse en San Juan ha dejado a un segundo escalón a Pablo Crer, quien había sido titular con Estados Unidos y China, pero quien no viajó a la provincia.



A su vez, entre los líberos fue alternando entre Santiago Danani y Franco Massimino, aunque el ex Obras parece haber picado en punta por la titularidad, de acuerdo a los dos últimos encuentros. Entre los armadores, Cavanna por ahora es titular inamovible; con un sustituto de lujo como el campeón mundial Sub-23, Matías Sánchez.





>> ¿Vuelve la VNL?

Después de ocho años, un torneo como la Volleyball Nations League volvió a San Juan. Antes lo había hecho con el formato de la World League y en siete ocasiones, hasta que en 2010 comenzó la sequía.



Sin embargo, para ver una nueva VNL no habría que esperar tantos años, ya que el pasado fin de semana hubo conversaciones para tratar de que la competencia se presente nuevamente en 2019. La buena relación entre las autoridades de la Federación Sanjuanina de Vóleibol, de la Federación Internacional y de la Secretaría de Deportes han aceitado el camino. Y a eso hay que sumarle la impecable organización durante todo el weekend, el apoyo del público y la tradición de San Juan como plaza voleibolística.