20 años después. Parte del equipo argentino femenino que logró el título mundial en 1998. Están Arriba: Carlos Moreta (ayudante técnico), Viviana Foresto, Miguel Gómez (DT) y Viviana Gómez. Abajo: Romina Putelli, Laura Montané, Gabriela Alessi y Paola Sólimo. De las ausentes están madres y hermana. Además falta el profe Pepe Méndez de Socio.





Fueron las que marcaron el camino. Dentro de poco se cumplirán 20 años del primer título conseguido en un Mundial de hockey sobre patines femenino y esas "Águilas" tuvieron su homenaje ayer, en el comienzo del Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines femenino que se disputa en Concepción.



El próximo 15 de noviembre se cumplirán dos décadas del primer grito sagrado, del primer roce con la gloria que llevó al hockey argentino de damas a lo más alto del mundo. Ellas, marcaron el camino para que Argentina tenga hoy cinco coronas mundiales en su haber. Anoche, ese plantel que se consagró en ese Mundial que tuvo como sede a la Argentina, recibió el reconocimiento que todo campeón amerita tener.

Foto recuerdo. Toda la locura en el festejo de las chicas de la Selección Argentina de hockey sobre patines luego de consagrarse campeonas.





Viviana Foresto, Gabriela Alessi, Laura Montané, Romina Putelli, Viviana Gómez y Paola Sólimo junto a quien fuera el DT en ese momento Miguel Gómez, y Carlos Moreta (su ayudante) se dieron cita en la Villa Mallea para recordar aquel momento. "No había fotos como hay ahora, pero los recuerdos están intactos. Volvernos a juntar es lo máximo", contó emocionada Viviana Foresto quien llegó desde Córdoba para vivir una noche única. Sí, la imagen de ese abrazo triunfal tras el triunfo ante Portugal por 3 a 1 en cancha de Ciudad de Buenos Aires, sigue allí, como si los años no hubieran pasado. "Recuerdo que esos tres goles de Vanesa (Sólimo) nos dieron el campeonato, ¡qué alegría que teníamos!", recordó Gabriela Alessi.



Las chicas, hoy dedicadas de lleno a sus familias y ejerciendo sus profesiones alejadas del hockey, recordaron a sus ex compañeras ausentes, algunas viviendo en Europa: Daniela Guerrero, Mariana D"Albano, Mariela Foresto y Vanesa Sólimo.

Distinciones. El flamante presidente de la FSP, Guillermo Velasco, le entregó la distinción a Miguel Gómez, el DT campeón del mundo con las chicas en 1998.



¿Cuál fue la clave que las llevó al éxito? Ellas misma lo contaron. "Ese plantel era el mismo que venía de disputar los dos mundiales anteriores e hicimos un gran trabajo de preparación, nos conocíamos mucho y ya habíamos adquirido experiencia, por eso fuimos imbatibles", contó Putelli.



Las Águilas, que hasta ese momento nunca antes ni siquiera habían llegado a semifinales, rompieron el mito y se abrazaron con la gloria. Sin dudas fueron ellas quien hace dos décadas atrás con ese grito sagrado marcaron el camino del éxito.