Referente. Guido Pella tuvo una intensa práctica con uno de los sparrings del equipo, Román Burruchaga (hijo del campeón del mundo de fútbol). Dijo que el de ayer fue el mejor entrenamiento que tuvo en lo que va de la semana.

"Desde chico que mi sueño era jugar la Copa Davis y lo sigue siendo aún hoy. Siempre tengo la intención de jugar para Argentina", dijo Diego Schwartzman, la mejor raqueta nacional del equipo que ya entró en la recta final hacia la serie contra Colombia, que comenzará mañana. El Peque, clave en el cruce anterior ante Chile en el Cantoni, habló del vínculo especial que tiene con el torneo, una veta que siguió también Guido Pella, quien es un referente desde 2016, año de su debut en la Davis y campeón en aquella edición. Los dos hablaron tras sus extensas prácticas de ayer, que realizaron ante sparrings de la AAT.



"Disfruto mucho estar en equipo, hablar con los más chicos, aprender de los más grandes. La Copa Davis es muy distinta al circuito y para mí es muy lindo vivir la semana, más allá de las presiones o de que algunos jugadores puedan disfrutarlo un poco más que otros", expresó el jugador número 14 del mundo, quien realizó su sesión de entrenamientos durante la mañana.



Durante la tarde, quien salió a la cancha fue Guido Pella y destacó también sus vivencias con el equipo argentino. "Desde 2016 que siempre que me convocaron estuve presente. La paso bien, me gusta jugar la Davis", señaló el tenista.



"A medida que pasan los días nos sentimos mejor y hoy (por ayer) me gustó el entrenamiento. Si bien la pelota pica bastante por la altura, nos estamos acostumbrando", agregó.



En tanto, también opinó sobre la polémica de Serena Williams, sancionada por insultar al umpire en la final del US Open. El escándalo, que tiene ribetes sexistas, sumó otro capítulo pues ahora los árbitros amenazan con no dirigir más a la tenista estadounidense.



"No la conozco como persona, pero la he escuchado hablar y está muy a la defensiva, muy de un lado", dijo en referencia a la postura feminista de la jugadora. Y sobre la sanción durante la final expresó: "Nadie está en contra de ella, las reglas son así. Le han dado mucho más de lo que le han quitado: rompió raqueta, tuvo coaching, exceso verbal contra el árbitro... A cualquier otro jugador lo hubiesen echado. Yo lo vi, estuve ahí, y Serena en cancha decía que tiene una hija, que no hacía trampa; y no entendía qué tenía que ver".



Noches de fogón

Por un tuit de Mariano Zabaleta trascendió ayer que el equipo a pleno disfruta cada noche de un fogón, que fue improvisado en uno de los jardines del hotel Del Bono Park. Un punto más a favor de la unión del grupo.

Al mediodía, el sorteo

A las 12 y en uno de los salones del hotel Del Bono Park se realizará hoy el sorteo de los cruces de la serie entre Argentina y Colombia. En tanto, la jornada volverá a contar con doble turno de los equipos en el Aldo Cantoni, los últimos antes de los partidos. A su vez, en el marco de la competencia hoy inaugurarán dos obras de iluminación en canchas de tenis. A las 18,30 será en el San Juan Lawn Tennis Club y a las 19,30 en el Banco Hispano. En tanto, hoy se hará el Pro Am, un encuentro entre exjugadores, periodistas y funcionarios.



Por otro lado, los encuentros comenzarán mañana desde las 11, con la disputa del primero de los dos singles de ese día. La apertura del Fan Fest se llevará a cabo a las 9,30 y media hora después se abrirán las puertas del estadio.



El sábado, el dobles empezará a las 12; mientras que el domingo, la segunda jornada de los juegos individuales iniciará a las 11.