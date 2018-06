Se concreta. Paulo Dybala se prepara para el Mundial de Rusia y cumplir así su sueño de niño, que era estar en la máxima cita mundial del fútbol.

A pocos días del Mundial, Paulo Dybala palpita con tranquilidad su debut en la máxima cita con la Selección. "Tener la posibilidad de estar acá es hermoso pero hay que despertar y dar lo máximo", aseguró el jugador de la Juventus.



Además, reconoció que el objetivo grupal de conseguir el título es lo más importante."Estando en la Selección hay que dejar los egos de lado y ayudar en lo que sea", consideró.



"Siempre tuve a Leo como un ídolo. Siempre lo admire y lo sigo haciendo. Es un jugador increíble al cual uno intenta mirar e imitar hasta el mas mínimo detalle", reconoció el cordobés al hablar de Messi en diálogo con TyC Sports.



Por otro lado, fue bastante autocrítico con su rendimiento en la Albiceleste: "En algunos partidos no he rendido como quería o no tuve suerte". Sin embargo, dando vuelta la página, aseguró que "trata de dejar lo que pasó de lado y concentrarse en lo que viene".



El delantero cordobés recordó una anécdota de un deseo que pidió de chico en un fogón junto a varios de sus amigos: "Todos se reían pero yo había pedido poder jugar un Mundial con Argentina".



"No me acuerdo particularmente qué pidió cada uno, pero mi deseo quedó marcado porque muchos lo veían como algo imposible. Yo pedí poder jugar un Mundial con Argentina. Uno viene de un pueblo tan chico y ve todo tan lejos que lo tomaron con gracia", rememoró la Joya desde Barcelona.



"Jugar un Mundial fue lo que siempre quise y por lo que luché. Ese deseo queda como una anécdota porque se pudo cumplir, pero hace cuatro años ni me imaginaba estar acá", cerró el cordobés.





>> Otamendi: "No somos robots"

La decisión de Jorge Sampaoli de darles algunos días libres a sus jugadores generó polémica. Nicolás Otamendi, integrante del plantel argentino, aclaró que la modalidad empleada por el DT de la Selección también es adoptada en Europa, como a él le ocurre en el Manchester City de Pep Guardiola. "Pasa más por la responsabilidad del jugador. En el City jugábamos un clásico o la final y en la semana es normal tener días libres. Es importante descansar porque no somos robots. Pep da mucha libertad, confía en el jugador. En Argentina se lo toma diferente porque no es la costumbre", manifestó el defensor.



A su vez, también habló de las expectativas que tiene para Rusia 2018: "No hay que pensar que estamos en la final. Este mundial es algo especial y vamos a intentar llegar lo más lejos posible", declaró.