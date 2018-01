El 15 de marzo de 2011, Barcelona emitió un comunicado en el que anunciaba que el francés Eric Abidal sufría cáncer de hígado y debía ser operado. Casi dos años después, luego de una larga recuperación, recibió el alta y pudo volver a jugar al fútbol. Pero no fue fácil, ya que atravesó meses de mucho sufrimiento, físico y emocional. En una entrevista con el Canal + de Francia, el ahora exfutbolista contó cómo vivió aquella recuperación y hasta reveló el pedido que le hizo Lionel Messi tras verlo en un video.

"Hay algunos compañeros que me vieron muy delgado. Les hice un video a los jugadores antes de un partido para animarlos, les decía chicos, no se preocupen, yo estoy allí. ¿Sabés qué me dijo Messi? 'No nos envíes más cosas así, que nos hace daño'. Yo no lo veía, yo me veía bien y les decía 'chicos, ánimos', pero ellos me decían que me venían como un cadáver y que eso los dejaba hecho polvos", reconoció Abidal.

Además, el francés recordó la visita de Thierry Henry, por entonces jugador de New York Red Bulls, en el hospital: "Titi vino a verme de Nueva York. Cuando le vi al fondo del pasillo me puse a llorar porque no quería que me viera así, pero me gustó que me viniera a ver".

Por último, reconoció que la etapa de mayor sufrimiento fue después de la primera operación: "Este dolor lo tengo grabado de por vida. Era insoportable y cuando digo insoportable es que era como un volcán. Era como un cuchillo abierto. Cuando vino a verme el doctor a decirme que lo sentía y que debía operar de nuevo, yo me alegré. Era un sufrimiento que no lo deseo a nadie".

Fuente: La Nación