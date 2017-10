Antecedente. El pasado 4 de febrero, en La Plata, se enfrentaron por el título de la Supercopa Argentina Lanús ante River. Goleó el Granate 3-0 y se coronó campeón.

River recibirá hoy a Lanús (19.15 por Fox Sports) en la primera semifinal de la Copa Libertadores de América que, además del duelo entre dos buenos equipos, tendrá por primera vez la implementación del sistema de asistencia arbitral por video (VAR por sus siglas en inglés).



La revancha se jugará el martes 31 en el estadio Ciudad de Lanús y el ganador se cruzará en las finales con Gremio, de Brasil, o Barcelona, de Ecuador.



Por primera vez en la historia del fútbol sudamericano, la Conmebol implementará el sistema de asistencia arbitral por video que estará a cargo del brasileño Sandro Ricci, que trabajará asistido por los ecuatorianos Roddy Zambrano y Christian Lescano. De esta manera, junto a los asistentes Bruno Boschilia y Kleber Lucio Gil más el cuarto



Anderson Daronco, habrá siete árbitros que observarán las situaciones de la primera semifinal del torneo más importante de Sudamérica (ver aparte).



Más allá de este detalle clave, hoy se jugará el primer chico de una semifinal que tiene a River como candidato por historia y jerarquía pero enfrente tendrá a Lanús, un equipo serio y bien conducido que sueña con la gloria continental.



River Plate, ganador de la edición 2015, llegó a esta instancia tras adjudicarse el grupo 3 con trece puntos y en la fase eliminatoria dejó en el camino a Guaraní, de Paraguay, en octavos, y a Jorge Wilstermann, de Bolivia, en una impresionante serie de cuartos de final que terminó con un global de 8-3.



Lanús, que por primera vez en la historia se metió entre los cuatro mejores del continente, también conquistó su grupo (el 7) con trece puntos (tres fueron por el reclamo de mala inclusión de un jugador rival de Chapecoense) y luego eliminó a The Strongest, de Bolivia, en octavos, y a San Lorenzo, en la definición por penales, en cuartos de final.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no pierde desde el famoso 0-3 sufrido en la altura de Cochabamba ante Wilstermann y si bien en la Superliga suma tres empates en fila ya sacó pasaje a la semifinal de la Copa Argentina, con dos contundentes triunfos sobre Defensa y Justicia (3-0) y Atlanta (4-1).



El "granate", conducido por Jorge Almirón, el DT que pretende San Lorenzo para el año próximo, fue de menor a mayor en la segunda parte del año, ya que luego de ganar en la altura de La Paz (1-0 sobre The Strongest) sufrió cuatro derrotas en fila, entre ellas, la eliminación en 16vos de final de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe (1-2) y la ida ante el "Ciclón" en el Bajo Flores (0-2).

El sentimiento del Mellizo

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto (foto), resaltó ayer el "sentimiento muy grande" que le genera Lanús por sus comienzos como director técnico y que por ello le desea que "le vaya bien" hoy ante River por la semifinal de Copa Libertadores. "Sin duda el hecho de haber trabajado ahí me genera un sentimiento muy grande para que le vaya bien a Lanús. Más allá que el rival de hoy es River, el cariño a la gente y la institución es muy grande y uno quiere que le vaya bien", sostuvo el Mellizo. Guillermo trató de relativizar su posición, primero al señalar que además de River-Lanús también jugará Racing con Libertad, aunque le costó recordar el rival de la Academia. Luego se allanó a desearle buen augurio a Lanús, al destacar que allí se inició como entrenador.



Candidato. El volante de Lanús, Román Martínez, marcó en la previa la choque de hoy en Núñez que "River ya ha jugado muchas veces la Copa y la ha ganado. El voto de favorito es para ellos, pero adentro de la cancha somos 11 contra 11 y puede ganar cualquiera. Estamos ante una posibilidad única más allá del rival, que es grandísimo".

Historial

Supremacía granate

Será el tercer enfrentamiento entre River y Lanús en un torneo internacional. En la Sudamericana 2009 y 2013, el "Granate" triunfó. El último "mano a mano" fue en la Supercopa Argentina: en febrero, 3-0 goleó Lanús.

Cómo se usa el VAR

En el caso de los goles se utilizará para la posición fuera de juego y falta de algún futbolista; infracción por parte del equipo atacante en su creación del gol y también para cuando el balón está fuera del campo de juego en la previa a la anotación.



En el caso de los penales: incorrección al cobrarlo; falta penal no cobrada; tiro libre concedido sobre el cual existen dudas de si ocurrió dentro o fuera del área penal; falta cometida previa al incidente del penal y balón fuera del límite antes del incidente de penal.

En las expulsiones: el juez sospecha que una infracción potencial de expulsión ha sido detectada o no ha sido vista por los árbitros; el réferi juzga que un jugador ha cometido una falta que puede ser una expulsión por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

Por la confusión de identidad: si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado o no está seguro de qué jugador sancionar, el VAR ayudará al árbitro, proactivamente cuando sea posible, para que el jugador correcto pueda ser amonestado.