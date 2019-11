Final. El Pelusa renunció a seguir dirigiendo a Gimnasia al no continuar el presidente que lo contrató, Gabriel Pellegrino. El Diez estuvo 72 días en la conducción del Lobo y causó una auténtica revolución.

Una llegada y una salida con el mismo calificativo: inesperada. A lo Maradona. Causando conmoción con su arribo a La Plata hace 72 días y yéndose sin despedirse en una cancha con sus jugadores y los hinchas que lo veneraron en su estadía en Gimnasia. Pegó un portazo cuando nadie lo esperaba argumentando que "no hay unidad" en el club que vivirá sus elecciones el sábado y como no se presenta el presidente que lo trajo al fútbol argentino luego de nueve años, Gabriel Pellegrino, cierra esta nueva etapa como entrenador. El magro 38% de efectividad en sus ocho partidos son apenas una estadística que seguramente representará un eslabón más en la caída el próximo año a la Primera Nacional por parte del Tripero. Diego, quien había sostenido hace apenas unos días que "de Estancia Chica (el predio donde entrena el plantel) me van a tener que sacar con Gendarmería", se alejó con su marca registrada. Dejó a Gimnasia como ya había hecho en su segunda experiencia como entrenador en Racing cuando Juan Di Stéfano no fue reelecto como presidente en 1995. Algo similar le ocurrió en épocas de pantalones cortos cuando se alejó de Newell"s tras jugar apenas cinco encuentros en 1993, al dejar el cargo de técnico quien lo trajo, el "Indio" Solari.

Este Maradona no es aquel. De tono pausado al hablar y muchas veces con frases difíciles de entender debió refugiarse en un cuerpo técnico armado a su alrededor cuya cabeza visible fue Sebastián Méndez. Dicen que el Pelusa no tomaba las decisiones, más bien las asentía. Acaso en ello se encuentre una de las claves para esta salida "poco prolija" del excampeón mundial.

Sus últimos días a cargo del plantel fueron un conventillo. Todo comenzó el lunes con la entrevista que brindó su expareja, Rocío Oliva, quien avisó que "Diego se va a ir de Gimnasia" y hasta reveló que "hay dos clubes de la Superliga que lo quieren contratar".

Luego llegaron los rumores, las reuniones y la confirmación oficial de ayer del presidente del club que se acabó el sueño. El Diez generó una revolución en su vuelta al fútbol argentino: tuvo reconocimientos no sólo del mundo de Gimnasia donde se hicieron socios más de 2.500 fanáticos y siempre el equipo jugó de local con el estadio repleto, pese a que sólo cosechó cuatro caídas en fila.

En Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata pero sobre todo en su querido Rosario el público lo aclamó. En un Parque de la Independencia colmado quedará para siempre el regalo de un "trono" para que viera el partido que sus dirigidos le ganaron 4-0 a la Lepra. En ese césped se emocionó como en ninguno otro y sostuvo, entre lágrimas, que "esto no me lo olvido nunca más. Muchas gracias y espero un día volver".

En la vida del futbolista más conocido en el mundo, incluso por encima de Messi, pronosticar el futuro es una utopía. Ayer volvió a ratificar que el "Planeta Maradona" no tiene la lógica que los otros. Su salida de Gimnasia será, ni más ni menos, que otro capítulo en su vida cinematográfica. Continuará...

"Renuncio con todo el dolor del alma: como el presidente no continúa debo irme".

"Ojalá que el que tome el club pueda continuar con el proceso que comenzamos".

"Nunca olvidaré el primer entrenamiento en Gimnasia cuando volví al país". Diego Maradona

LOS CANDIDATOS A PRESIDENTE

Los candidatos y el lamento por su salida

Directo. Salvador Robustelli cuestionó al actual presidente.

Los candidatos a presidente de Gimnasia el próximo sábado, Salvador Robustelli y Mariano Cowen, se refirieron acerca de la reciente salida de Maradona como DT. Ambos coincidieron en que es una lástima que Diego no siga en el club y cuestionaron al presidente Pellegrino por sus declaraciones.

"Ahora parece que la culpa de que Maradona no siga es de las dos listas que se presentan. Nunca pudimos hablar con Diego, si era por nosotros, que se quede a vivir en Estancia Chica", comenzó Robustelli. Además, el candidato opositor le tiró palos al actual presidente tripero: "Pellegrino deberá explicar el motivo por el cual Maradona se fue. No logró la unidad porque ni sus propios compañeros lo querían, y desgraciadamente no pudo recomponer su Comisión Directiva. Debería hacer una autrocrítica. Hay que ver qué le dijo a Maradona", continuó diciendo Robustelli en declaraciones radiales.

Cowen enfatizó sobre la misma línea de Robustelli: "Nuestra idea era que Maradona sea el punto de partida de un crecimiento para Gimnasia. Me da bronca y lástima como hincha". Y agregó: "Yo también lo hubiera contratado a Maradona (...) Yo quiero a Maradona en Gimnasia". Además, este opositor, cuestionó el manejo de Pellegrino sobre el tema: "Pellegrino sale a decir que, si él no seguía, Diego no seguía, pero, él no se preocupó de hacer listas. Es ilógico el comentario y si el sabía eso por qué no hizo lista. Es más un mensaje mediático que real".