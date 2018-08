No venís, Leo. Scaloni junto a Messi en la preparación del reciente Mundial. Ahora, el DT interino de la selección ya sabe que el rosarino no jugará en la Albiceleste.

El llamado llegó, pero la respuesta no fue la que Lionel Scaloni esperaba. Lionel Messi le avisó al DT interino de la Selección que no sólo no piensa jugar los amistosos de este año ante Guatemala y Colombia en Estados Unidos, sino que dejó un enorme manto de duda para la Copa América de 2019, el próximo gran compromiso de Argentina.



El crack rosarino, según diversos medios nacionales de acuerdo a fuentes de la AFA, se tomará un descanso y no estará en los compromisos que se disputarán de aquí a fin de año. ¿Qué pasará más adelante? Sigue siendo una incógnita.



Mientras tanto Messi sigue en silencio. La última vez que se lo vio con el uniforme de la Selección fue a fines de junio, después de perder contra Francia 4-3 y quedar eliminado del Mundial de Rusia. Otro trago amargo.



Fue Scaloni el que agarró el timón con el barco en movimiento y a la deriva. Sí, el mismo exjugador que acompañó en el cuerpo técnico a Sampaoli durante el Mundial, tomaba las riendas para dirigir al sub-20 en el torneo de L"Alcudia en el que gritaría campeón. Todo esto (y mucho más) ocurrió mientras Lionel Messi no emitió palabra.



Se fue de vacaciones a Ibiza con la familia y amigos de su célebre "entorno". Y volvió al Barcelona, donde es el nuevo capitán y el domingo levantó su título número 33 para convertirse en el jugador más ganador de la historia del equipo, superando a Andrés Iniesta.



Hoy se espera que salte al Nou Camp para jugar la Copa Joan Gamper frente a Boca. Será una nueva oportunidad para ver si pone en palabras la decisión sobre su futuro en la Selección.



El crack rosarino recibió el llamado de Scaloni, quien tiene tiempo hasta el domingo para anunciar la lista de jugadores para los amistosos contra Guatemala (7 de septiembre en Los Ángeles) y contra Colombia (el 11 en Nueva York). Luego y antes de fin de año habría algunos otros encuentros amistosos por disputarse.



El nuevo técnico necesitaba saber de primera mano qué pretendía hacer Leo. Y lo que se especulaba se terminó concretando. Habrá un tiempo de descanso. Tal como recomendó Chiqui Tapia hace unas semanas.



Mirando hacia adelante el próximo gran objetivo de la Mayor será la Copa América 2019 en Brasil. Esa a la que el propio mandamás de la AFA avisa que no habría que ir con aspiraciones de ganarla.



Para ese entonces se espera que un nuevo cuerpo técnico ya esté en funciones. Y allí sí el panorama sería más completo para volver a levantar el tubo y llamar a Barcelona.



Nadie imagina una renuncia definitiva de Messi a la Selección. Aunque el crack se encargó de extender los puntos suspensivos. A su manera. No habla. Pero con sus actos dice y mucho.

ESCENARIO

Sin lamentos

Por Gerardo Alaniz



Como es ya su costumbre debido a su ADN, Messi no dice mucho, hace mucho sin decir. Como en la cancha cuando marca un gol, esquiva rivales o le pega al balón de manera exquisita, fuera de ella se llama a "su silencio". Ese que aún no rompe desde que Argentina fue eliminada en "Rusia 2018", en el cuarto y peor Mundial disputado por él. Pero "hablan" los que lo rodean, los que tienen la divina fortuna que Messi les atienda el celular. Y a Lionel Scaloni el rosarino le respondió un llamado por parte del DT interino de la selección mayor.



Y le dijo, ahí sí con palabras pero con grises, que no cuente con él por lo que resta del 2018 y no sabe si volverá algún día a la albiceleste. Con Messi, otra vez por elección propia, afuera de la selección, esta vez retumba una pregunta: ¿vale la pena "esperarlo" a que cambie de opinión? ¿hay que mirar un futuro ya sin Messi, como se hizo alguna vez tras Maradona? ¿sirve pensar que Lionel recién en su quinto Mundial, cuando tenga 35 años, nos guiará a ser campeones? La selección debe mostrar madurez. Para ello primero hay que contratar un técnico a la altura de la elite mundial, no un adulador de Messi y compañía. Luego, el proyecto y a partir de eso arrancar, esta vez, de cero. Aunque quieran hacernos creer otra cosa, en el fútbol está (casi) todo inventado. Y la fórmula del éxito casi siempre es idéntica. Hay que pensar una selección sin Messi. Sin miedo a vivir sin Messi. Si somos un equipo común (que lo somos), sintamos esa realidad pero lo seamos ya sin Lionel. Estaremos "ganando tiempo". No esperemos en él un salvador, no lo es, lo fue ni lo será.



No es su culpa, es la responsabilidad que le otorgó su "entorno" y claramente lo perjudicó. Hay que alguna vez ser realistas, aunque duela y haga ruido dejar de lado a un tal Messi. Porque así lo marca un sabio refrán: "No se puede mirar el futuro con la nuca...".

Nombres que suenan



Scaloni tiene tiempo hasta el domingo de brindar la nómina para los amistosos y en ese sentido hay rumores sobre posibles convocados. Algunos futbolistas que llamaría el DT interino serían: Franco Armani (River), Sergio Romero (Manchester United), Nicolás Otamendi (Manchester City), Nicolás Tagliafico (Ajax), Cristian Pavón (Boca Juniors) y Gabriel Mercado (Sevilla).



En tanto, algunos de los debutantes serían Santiago Ascacibar (Stuttgart de Alemania) y Juan Foyth (Tottenham), ambos con pasado en Estudiantes de La Plata; y retornarían a la nómina Fabricio Bustos (Independiente), Ángel Correa (Atlético de Madrid) y Joaquín Correa (Lazio).