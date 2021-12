Platense alcanzó un agónico triunfo esta noche sobre Vélez Sarsfield por 3 a 2, en un emotivo partido disputado en Vicente López por la última fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.



Con todos los goles en el segundo tiempo, para el 'Calamar' marcaron Matías Tissera, Facundo Curuchet e Ignacio Schor, que cerró al tercer minuto adicionado al final; y por Vélez lo hicieron Juan Lucero y el zaguero uruguayo Enzo Martínez, que convirtió por primera vez en el fútbol argentino.



Las acciones comenzaron con predominio del 'Marrón', por la mayor presión ejercida en todos los sectores sobre el adversario y por el vértigo que le imprimió a su juego.



Con eso lo maniató a Vélez, que a los 9 minutos pasó por un momento especial, porque el arquero de la selección boliviana Carlos Lampe, que debutó esta noche en la valla visitante, ante un tiro de esquina del equipo local perdió la pelota al salir a cortar el centro y cuando se arrojó para controlarla le cometió una falta a Kevin Lomónaco.



La que fue sancionada con el tiro penal correspondiente, que ejecutó Tissera siendo contenido por Lampe, que así se recompuso del error cometido.



Cuando los dirigidos por Mauricio Pellegrino pudieron equilibrar el juego con la tenencia de la pelota, lograron que Federico Mancuello se filtrara entre la última línea 'calamar' que obligó a Luciano Recalde que le cometiera un penal para detenerlo, que no fue sancionado por el árbitro Yael Falcón Pérez, a los 36 minutos.



Mientras que Platense volvió a predominar en los pasajes finales, generando un par de situaciones claras que no pudieron ser definidas con acierto, pero que fueron un aviso para lo que sucedería al comienzo del segundo capítulo.



Al llegar al minuto 2, el goleador local Tissera, con 14 conquistas en el certamen, se tomó revancha de aquel penal marrado al marcar la apertura anticipándose a la marca de Enzo Martínez, tras un centro de Horacio Tijanovich.



Lo que despertó a los del 'Fortín' de su adormecimiento, que con rapidez y efectividad reaccionaron para superar la resistencia de Jorge De Olivera por duplicado.



Así pasaron al frente, con una entrada por izquierda de Lucero (5 min) y un tremendo cabezazo de Martínez (11 min), que enmendó su falla en la conquista del 'Calamar'.



En esos momentos de mayor atracción del espectáculo, por el accionar vertical y veloz de ambos bandos, con situaciones emotivas, los conducidos por Claudio Spontón pudieron empatar por una entrada desequilibrante por derecha de Curuchet, cuyo remate bajo y cruzado no pudo ser neutralizado por Lampe (14 min).



El espectáculo mostró otra vez a Platense más ambicioso sobre el final, por eso de tanto insistir, por medio de Schott capitalizó un rebote, al tercer minuto adicionado al final, y alcanzó el merecido éxito para cerrar una temporada aceptable tras su regreso a primera división.



Vélez, con sus altibajos, pero con la clasificación asegurada para la Copa Libertadores 2022, le ofreció a Lucas Pratto la titularidad en el equipo superior por primera vez desde que regresó al club, oficiando de media punta, hasta que al promediar el segundo período lo reemplazó Thiago Almada, que llegó a los cien partidos con la camiseta de la V y que en febrero próximo pasará a Atlanta United, de la MLS, confirmado por las autoridades velezanas.