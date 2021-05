INFINITO. El Kun Agüero fue alzado por sus compañeros tras el partido y luego de tener varios homenajes, en lo que resultó su último partido con el Manchester City por la Premier League.

Sensaciones a flor de piel en la despedida celeste para Segio Agüero. "We are the champions", sonó en ese momento post partido en el estadio del City y le dio aún más vida al último adiós de quien se convirtió en el mejor jugador de la historia del Manchester City. 10 años de gloria, donde ese color celeste característico de los Citizens se combinó con el dorado y plateado relucientes de los trofeos más importantes y no desentonó en ningún momento gracias a la presencia del Kun, quien siempre mantuvo estos dos aspectos bien unidos. En Manchester siempre se supo que tenerlo en el plantel era sinónimo de títulos para incorporar a la vitrina. En su homenaje final, tras marcar dos goles ante el Everton en la despedida de la Premier League y quizá en su último partido con esa camiseta del argentino, el Kun compartió su emoción.

"La verdad que es algo increíble terminar de esta manera, no lo esperaba. Estoy muy feliz. Me siento muy feliz porque no es fácil estar 10 años en el fútbol inglés, es muy complicado. Todo lo que hice por el club, me siento muy contento", destacó el jugador nacido en Independiente y quien continuará la próxima temporada su carrera en el Barcelona. Resta saber si tendrá de compañero a su amigo y compinche en la selección Argentina, Lionel Messi, quien aún no informó si renovará su contrato con el club catalán.

Agüero tuvo una última temporada complicada debido a diversas lesiones y eso le hizo perder terreno en la consideración del técnico, Pep Guardiola. Pese a ello, el goleador fue claro sobre la relación entre ambos: "Se habló antes y como siempre digo las decisiones las toma él. Desde que él llegó le tuve mucho respeto y siempre intenté dar lo mejor y ayudar al equipo, a veces me tocó jugar y a veces no, pero es la ley del fútbol", puntualizó.

El City le ofreció a Agüero tener un cargo dirigencial cuando decida retirarse del fútbol.

Ahora la incógnita reside en el suceso del 29 de mayo, cuando el Manchester City se enfrente al Chelsea en la final de la Champions League. ¿Tendrá minutos en el partido decisivo?

Su salida de los Ciudadanos se había oficializado hace un mes, con un posteo en su cuenta personal de las redes sociales donde reveló que con el club habían decidido no renovar el contrato.

Luego vinieron las negociaciones para su futuro y la intención de jugar en Barcelona. Por eso, dejó en la nada una mejor oferta económica de la Juventus de Italia y se inclinó por ir a España nuevamente, donde jugó hasta el 2011 cuando arribó al City procedente del Atlético de Madrid.

Por último y ante la crisis del coronavirus que azota cada uno de los rincones del país, el Kun brindó unas palabras de tranquilidad y aconsejó a los habitantes de la Argentina: "Les mando un abrazo a todos, que tengan paciencia.

A veces nos gustaría decidir por nosotros mismos, pero siempre tenemos uno arriba, como pasa en un club... y la verdad que tenemos que ceder ante las cosas que nos dicen", cerró.

Emocionado

Guardiola tuvo que hacer un gran esfuerzo para definir a Agüero luego del partido ya que la emoción lo invadió. "Me ayudó muchísimo. No podemos reemplazarlo. No podemos. Hoy demostró su calidad en 20 minutos", destacó.



Nuevo récord

El Kun marcó 185 goles con el City en la Premier League siendo el jugador que más hizo con un mismo club en este torneo. Con el par de ayer, superó por uno a Wayne Rooney, leyenda de Manchester United.

>> OPINIÓN

Un legado como el de ningún otro

Por Gerardo Alaniz

"Es como un león en la jungla que devora a los rivales", lo comparó Pep Guardiola. Ayer, quebrado emocionalmente como pocas veces se lo observó al entrenador, le elogió su calidad humana: "Es una persona especial para todos nosotros. No podremos reemplazarlo", expresó antes de cortarse. Hablaba del Kun Agüero, quien a sus 32 años se irá a jugar a Barcelona y quizá lo haga con su íntimo amigo, Messi. Deja atrás un currículum que seguramente ni él soñó cuando llegó al City hace una década: 13 títulos, 259 goles en los 385 encuentros que disputó con esa camiseta.

Se aleja como el máximo ídolo de un club que siempre estuvo a la sombra del gigante inglés, el Manchester United. Le dio calidad de "candidatos" a los Ciudadanos con sus alaridos y el próximo sábado se verá si puede ayudar a que gane la primera Champions League, en la definición ante el Chelsea. Su legado es indiscutible. Quizá similar al de Diego Maradona en Nápoli. No tanto como el de Lionel Messi en el club atalán. Pero igualmente válido y siempre con el plus de hacerlo en un país donde los argentinos no suelen ser los más queridos de entrada.

Diez mil personas pudieron observarlo por última vez en su casa, el colosal Eithad Stadium. Sus compañeros le hicieron el "túnel" que se merecen las leyendas cuando se despiden y recibió un cuadro gigante con los número 93 20. Son los minutos y segundos de cuando le marcó el gol al Queens Park Rangers en 2012 para que el City gane por primera vez la Premier.