Práctica. Lio entrenó con el plantel y se movió sin problemas. Pese a eso, el cuerpo técnico no aseguró su presencia en el partido de mañana frente a España en cancha del Atlético de Madrid. Una duda que sacude la previa.

Madrid, TÉLAM



El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, se reincorporó al grupo en el segundo entrenamiento en Madrid pero sigue en duda para jugar el martes contra España por la molestia muscular que lo marginó del choque con Italia el pasado viernes en Manchester. Tras ausentarse en el primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Real Madrid, Messi se sumó al plantel conducido por Jorge Sampaoli y fue la principal atracción en la casa del portugués Cristiano Ronaldo.



Messi, quien aqueja molestias en el isquiotibial y en el aductor de la pierna derecha, se entrenó a la par de sus compañeros y completó toda la sesión que diagramó el cuerpo técnico nacional.



Abrigado con un gorro, un cuello de polar y calzas térmicas, el astro de Barcelona participó de los ejercicios físicos del preparador, Jorge Desio, y luego fue incluido en los trabajos posicionales en espacio reducido.



A pesar de su presencia en el entrenamiento, Messi todavía está en duda para el amistoso del martes ante el seleccionado local en el estadio Wanda Metropolitano, propiedad de Atlético de Madrid.



Una opción que manejan el cuerpo técnico y el jugador es utilizarlo sólo un tiempo pero eso se resolverá en las horas previas al encuentro, tal como sucedió con su ausencia en el duelo del viernes ante Italia en Inglaterra.



Sampaoli no pudo tener el plantel completo a disposición ya que los mediocampistas Manuel Lanzini y Leandro Paredes, ambos titulares en la victoria sobre la "Azzurra" por 2-0, se entrenaron de manera diferenciada.



Lanzini, autor del segundo gol, acusó un golpe en la rodilla derecha, mientras que el ex Boca Juniors y actual Zenit, de Rusia, una luxación en el hombro derecho.



Además, el entrenador casildense ya desafectó a dos de sus futbolistas más importantes por razones físicas: Sergio "Kun" Agüero, en recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, y Ángel Di María, que acusó una molestia en el muslo derecho después de ser titular ante Italia.



Con este panorama, Sampaoli deberá realizar, al menos, tres variantes en el equipo si se confirman las bajas de Lanzini y Paredes más la ausencia de Di María. Además, no se descarta que en la defensa ingrese Marcos Rojo en lugar de Federico Fazio, ausente desde hace rato en el seleccionado.

Indicaciones. Jorge Sampaoli empezó a diagramar el penúltimo partido de Argentina antes del Mundial y la gran duda es la presencia de Messi.

JORDI ALBA

"Leo va a jugar, no hay duda"

Convencido. Jordi Alba anticipa la presencia de Messi.

Jordi Alba, defensor del seleccionado español y compañero de Lionel Messi en Barcelona, intuyó que el rosarino jugará el amistoso de mañana en Madrid a pesar de sus molestias físicas. "Leo jugará seguro", sentenció Jordi Alba al ser consultado por la presencia de su compañero de equipo en el amistoso del martes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. "Nos va a tocar sufrirlo", agregó el lateral izquierdo, uno de los mejores socios del rosarino en el equipo catalán. "Es casi imposible frenarlo. Ya cuando estaba en el Valencia lo sufrí de rival y es un jugador diferente al resto. Hay que estar juntitos y presionarlo porque es un jugador distinto a todos", sostuvo Alba. En cambio el capitán de España, Sergio Ramos, no quiso hablar de la presencia o no de Messi.