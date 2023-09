Un miércoles rodeado de emociones se vivirá hoy en el ámbito del hockey sobre patines local. Es que se disputarán las revanchas de los cuartos de final del torneo "Apertura" de la rama masculina, del certamen denominado "Homenaje Carlos Nicolía".

En los partidos de ida, Social San Juan e Hispano ganaron en el tiempo reglamentario. En cambio los triunfos de UVT y de Lomas de Rivadavia se concretaron recién en los penales. Hoy se revertirá la condición de local utilizada en los primeros choques. Los partidos de hoy (a las 21.15) serán Bancaria-Social, Richet y Zapata-UVT, Hispano-Olimpia y Lomas de Rivadavia-Valenciano.

La fría jornada del lunes albergó a los primeros encontronazos. Todos los partidos terminaron con un marcador cerrado, a excepción de la cómoda victoria de Social sobre Bancaria por 7-3. Los goles Decanos los anotaron Sergio Bueno (2), Santiago Balmaceda, Facundo Peralta, Luis Leiva, Santiago Velázquez y Matías Martín. Descontaron para los Bancarios Nicolás Postigo, Luis Maldonado y Bautista Giménez.

Golpe de visitante. Lo dio Hispano en Olimpia. En la foto, Federico Carrión en un ataque turco. (Fotos: Marcos Urisa).

Por otro lado, en cancha de Olimpia el local se vio sorprendido por Hispano, que terminó ganando 9-8. Para la visita anotaron Gonzalo Gómez (4), Emiliano Romero (2), Tomás Escobar (2) y Leandro Rosselot. Para los Turcos lo hicieron Lucas Tabarelli (5), Federico Carrión (2) y Sebastián Pascual.

En La Barraca se dio otra golpe visitante. Es que el partido entre el local Centro Valenciano y Lomas de Rivadavia finalizó con un parejo 5-5, la paridad se rompió recién en los penales y, por esa vía, el ganador resultó el equipo rivadaviense. En el tiempo regular anotaron para Valenciano, Josi García (3), Luca Garcés y Rodrigo Ferruccio. En tanto para la visita lo hicieron Víctor Bertrán (2), Maxi Ortiz, Valentino Gómez y Lisandro Riveros. En los penales, ganó la visita por 2-1.

Por último, UVT y Richet igualaron 1-1 (Carlos López y Bautista Romero, los goles) en el tiempo regular y en los penales triunfó el Comunitario por 3-1.

Hockey femenino: largó el torneo "Adriana Gutiérrez"

La fecha inaugural del torneo local del hockey sobre patines de la rama femenina, denominado en este caso "Homenaje Adriana Gutiérrez", tuvo tres equipos ganadores, pero además dos igualdades.

Barrio Rivadavia resultó el equipo más efectivo, ya que le ganó 9-1 a Huarpes. Los otros vencedores fueron Unión de Villa Krause (venció 5-2 a Aberastain) y Social San Juan (derrotó 4-3 a Bancaria).

Los otros dos partidos finalizaron empatados. Por un lado, UVT y Concepción terminaron 2-2; mientras que Centro Valenciano y el SEC hicieron lo propio pero por 3-3.

La segunda fecha del certamen de la rama femenina, que organiza y fiscaliza la Federación Sanjuanina de Patín, tendrá la siguiente programación: Huarpes vs. Social San Juan, Concepción vs. B° Rivadavia, SEC vs. UVT, Unión de Rawson vs. Centro Valenciano y Bancaria vs. Aberastain de Pocito.