Lo pagó caro. Agustín Creevy recibe la dura marca de los franceses. La remontada argentina en la segunda parte no pudo ser capitalizada por los errores del seleccionado albiceleste. El próximo partido será ante Tonga, el sábado.

Fue el primer partido y aún le quedan tres vidas, pero Los Pumas ayer desperdiciaron su tiro de gracia y quedaron seriamente comprometidas sus chances de clasificación a los cuartos de final de la IX Copa del Mundo que se juega en Japón. Fue tras perder ante Francia por 23 a 21 (primer tiempo 3-20, en un partido del Grupo C.



Argentina pagó caro el mal primer tiempo que jugó y que culminó con una diferencia de 17 puntos para los franceses, que le significaron la derrota pese a la superación en todos los aspectos que ofreció en la segunda etapa.



Francia aprovechó al máximo sus oportunidades en el primer tiempo, ante un equipo argentino con serias fallas en defensa, sin capacidad para tacklear (17 fallidos), errores en la posesión del balón e indeterminación en los metros finales. Parecía que todo era para Francia, con un gran trabajo de sus tres cuartos, que en esa primera parte ganaron todos los uno a uno.



Pero comenzó el segundo tiempo y fue otro partido. Los Pumas hicieron valer el line y el maul y en 12 minutos concretaron los tries de Petti y Montoya, acotando las diferencia de 3-20 a 15-20 y dotando de dramatismo al desarrollo del partido. El progreso de Argentina se gestó a través de una mayor presión, una sensible mejora en el manejo y contundencia en el tackle.



Los Pumas fueron dos equipos en un mismo partido, uno hizo todo mal y el otro lo contrario aunque, claro está, sin realizar una actuación inolvidable. Urdapilleta ingresó por Sánchez y fue efectivo con el pie sumando dos penales que pusieron a Argentina 21-20 al borde de la hazaña a falta de 12 minutos.



Pero Argentina cometió errores en ese tramo final y en una Copa del Mundo se pagan caros. Apenas un minuto después del 21-20 se cometió una falla en la recepción, la pelota quedó en poder francés y López, quien había ingresado por Penaud dos minutos antes marcó el drop que estableció el 23-21.



En el final la gran chance fue para el fullback Emiliano Boffelli, especialista en penales de larga distancia, quien tuvo el triunfo en su pies a los 79 minutos pero su patada desde casi la mitad de cancha se fue apenas desviada.



Argentina perdió un partido que puede ser considerado de octavos de final si se tiene en cuenta la calidad propia y la del rival. Los Pumas deberían ganarle a Tonga y Estados Unidos, pero el revés de ayer obliga a superar a Inglaterra y eso es improbable, situación que los deja al borde de la eliminación.

Para colmo, a las piñas en el final

Una imagen lamentable se vio tras el final del partido y fue que los jugadores argentinos y franceses se tomaron a golpes de puño en el campo de juego. De acuerdo a lo que mostraron las imágenes de la televisión, a la gresca la comenzaron Matías Moroni y Louis Picamoles, quienes se lanzaron algunas piñas. Luego se agarraron Benjamín Urdapilleta con Lauret y eso le dio paso a un incidente en que se involucraron otros jugadores.



La pelea grupal se extendió algunos segundos, hasta que los rugbiers se separaron; recién entonces festejaron los galos.



Sin batacazos



Con mucho esfuerzo y dejando profundas dudas sobre su futuro, Australia venció ayer a Fiji por 39-21 (primer tiempo 12-14). En el encuentro, Fiji por momentos dio muestras de dar el batacazo pero no le alcanzó. Por otro lado, el vigente bicampeón Nueva Zelanda, sin brillar, derrotó ayer a Sudáfrica por 23 a 13.

"Nos dormimos en el primer tiempo y eso se paga. Pero aún dependemos de nosotros" GUIDO PETTI - Segunda línea Los Pumas

Ledesma, el árbitro y el equipo chico

Mario Ledesma, el entrenador de Los Pumas, se quejó ayer del arbitraje del australiano Angus Gardner en la derrota ante Francia. "Creo que nos cobraron como a un país chico del rugby. Sabíamos que sería así y por eso debimos hacer mejor las cosas", afirmó Ledesma en declaraciones a ESPN.



"Fue muy bueno lo que hicimos en el segundo tiempo, me quedo con eso, cuando dominamos en el scrum y el maul. En la primera etapa había cosas para las que estábamos preparados pero no lo hicimos y eso nos costó demasiado. Dejamos pasar 40 minutos", analizó el entrenador a esa primera mitad que terminó en favor de los franceses por 20 a 3.



Pese a ese mal rendimiento en el primer tiempo, Los Pumas se recuperaron y jugaron una gran segunda parte. "Tuvimos dos penales y una conversión que erramos y eran importantes porque nos hubieran servido para pasar al frente o para empatar el partido", se lamentó.



Por otro lado, Pablo Matera, el capitán argentino, aseguró que "le dimos muchas posibilidades a Francia y las aprovechó, recién levantamos en el segundo tiempo pero no nos alcanzó". Y añadió: "No me voy a quejar del árbitro, pero nos cobraron demasiado en contra. Si no regalábamos el primer tiempo hubiésemos ganábamos".



Argentina volverá a jugar el sábado próximo ante Tonga en el Hanazono Rugby Stadium de la ciudad de Osaka, desde la 1.45 de nuestro país.