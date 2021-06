No había sido sólo maquillaje. Con lo que hay, con lo que tiene, el ciclo de Luigi Villalba parecía arrancar con la luz de la esperanza en San Martín pero cuando se moría el partido, en el último de los 5" que adicionó Lucas Comesaña, Gimnasia de Jujuy se terminó llevando un empate con todo el sabor de la victoria, dejando al Verdinegro sumido en la impotencia de haber dejado ir un bálsamo que necesitaba como nadie para curar sus heridas. Es que después de haber hecho casi todo para ganarlo, incluyendo haber logrado estar 2-0 en el minuto 89 de partido, la injusticia se vistió de fútbol y en apenas 5 minutos, castigó a este San Martín que necesitaba volver a empezar. Fue empate 2-2 finalmente, castigo para el Verdinegro que debió haberlo resuelto antes y premio para el Lobo que nunca se dio por vencido.



El ciclo de Villalba se presentó con nuevo esquema en San Martín, con línea de cuatro, dos volantes de contención, tres volantes más ofensivos y un solo punta definido. Con eso, metió presión de entrada, trató bien la pelota y jugó mucho más de todo lo que había ya jugado en las 13 fechas anteriores de la Primera Nacional. Lejos de esos pelotazos de antes, cercano ahora al juego asociado, a la velocidad, a la precisión. Le faltó la potencia en el área para poder traducir sus iniciativas en goles pero entusiasmó. Cosciuc, Berterame, Rescaldani tuvieron llegadas que no fueron finas en la definición y por eso, San Martín terminó este primer tiempo con menos ritmo, con menos presión y sufriendo algunas contras de Gimnasia como la de Leandro González que estrelló su remate en el palo derecho del arco de Cozzani.



En el complemento, la fortuna le terminó entregando soluciones a San Martín y es que del descanso no volvió Maxi González lesionado, ingresando Gonzalo Ramírez para terminar siendo la llave del triunfo en ese furioso comienzo del complemento. Vertical, profundo y encarador, Ramírez empezó a ganar por la derecha. Primero, asistió a Rescaldani pero el cabezazo del ex Belgrano no fue bueno. Volvió a repetir su ataque Ramírez y a los 16" le entregó el gol a Mati Giménez que en dos tiempos acomodó y definió. Por fin, el gol sanjuanino. Ahí San Martín se soltó y jugó profundo, ofensivo. No extrañó que llegara el penal a Berterame que Rescaldani cambió por gol para poner el 2-0 cuando al partido le quedaba bastante. Lo pudo haber resuelto de contra inclusive San Martín pero no acertó y claro, llegaría el infierno en tiempo de descuento. Y es que a los 45" con tiempo ya cumplido, Gimnasia descontó de cabeza con Suárez y ya cuando se moría el quinto minuto del agregado, la condena fue de Cozzani que dejó vida una pelota en el área para que el Lobo amargara el estreno de este nuevo San Martín.

71 días sin festejar en Concepción

Dolido. Juan Cozzani no puede creer el final. Era de San Martín y, de pronto, Gimnasia se lo terminó empatando.

Allá lejos se ve aquel 18 de abril. Lejos aquella goleada 5-0 ante San Telmo por la fecha 6 de esta Primera Nacional. Es que 71 días después de ese festejo, la victoria se le sigue negando al Atlético San Martín en San Juan y eso, pesa. Lo sufrió el ciclo de Ferrari para terminar liquidado y ayer, cuando parecía que el debut de Luigi Villalba era con triunfo, en la agonía del partido, Gimnasia volvió a amargar a un equipo que empezó una profunda reestructuración a partir del cambio de entrenador y de movimientos internos en el plantel con los vencimientos de contratos. Ya no está Lucas Campana que decidió alejarse y hoy se terminará el vínculo con Francisco Mattia y analizarán la situación de Nicolás Pelaitay. Con ese esquema, Villalba tendrá que consensuar con la dirigencia los nombres que se elegirán para los cuatro refuerzos que se podrán sumar hasta antes de la fecha 17. Otro punto a resolver casi contra el tiempo son las lesiones porque Gastón Hernández con rotura de ligamentos cruzados está ya descartado para todo lo que queda de temporada y ayer, Francisco Alvarez no pudo jugar por una molestia gastrointestinal de último momento. Además, Villalba perdió a Maxi González por lesión y también a Martín Rivero, debiendo se reemplazados ambos.



Se vienen días intensos en Concepción. El domingo próximo visitará a Instituto en Córdoba por la fecha 15, luego será local de Barracas Central por la fecha 16 y cerrará posteriormente la primera rueda visitando a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Ganó Estudiantes en Santiago del Estero

A Estudiantes le bastaron 23 minutos para dejar grogui a Mitre en Santiago del Estero. El conjunto de Claudio López fue pragmático para llevarse sus primeros tres puntos como visitante en el certamen. En el primer tiempo, a los 9", el Pincha movió la pelota de un lado al otro y finalmente Enzo Acosta, tras una habilitación de Fernando Joao, puso el 1-0. Quince minutos después, Nicolás Rinaldi pateó a colocar y con complicidad de Bonnin convirtió el 2-0. Cerca del final, el local se quedó con un hombre menos por la expulsión de Leandro Martínez Montagnoli. El triunfo sirvió para descomprimir un presente adverso del Pincha y así llegar a los 13 puntos en la tabla. La próxima fecha será contra Atlanta, en el Ciudad de Caseros.



En otro de los partidos del martes, Deportivo Morón venció por 2-0 a Defensores de Belgrano como visitante. mientras que Atlanta igualó sin goles con Alvarado de Mar del Plata.