Cuando la definición de la quinta etapa estaba en manos de dos colombianos: Daniel Martínez del EF-Education e Iván Ramiro Sosa, del Sky, apareció él, Julian Alaphilippe, con un potente remate digno de la escuadra a la que pertenece, el Deceuninck-Quick-Step, con los mejores velocistas del World Tour, para quedarse con la quinta etapa del Tour Colombia 2.1.

El francés, de 26 años, se impuso en el repecho de entrada a meta en La Unión tras 4 horas, 16 minutos y 44 segundos; y además del triunfo de etapa, se llevó el liderato del Tour Colombia 2.1.

“Estoy muy feliz por lo que sucedió hoy, no puedo decir que voy a ganar mañana pero si haré mi mejor esfuerzo para quedarme con el título”, comentó el ganador de 12 victorias de etapa en 2018 y ahora 2 en lo que va de la temporada 2019.

Con este triunfo, Deceuninck-Quick-Step se convierte en el equipo con más victorias de etapa y ciclistas líderes en el Tour, pues Álvaro Hodeg y Bob Jungels se impusieron en la segunda y cuarta etapa, respectivamente, y fueron líderes de la clasificación general de la carrera.

Clasificación de la quinta etapa

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) 4:16.44

2. Miguel Ángel López (Astana) m.t.

3. Richard Carapaz (Movistar) m.t.

4. Daniel Martínez (EF-Education First) a 6”

5. Iván Ramiro Sosa (Sky) m.t.

6. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) a 42”

7. Rigberto Urán (EF-Education First) m.t.

8. Alejandro Osorio (Nippo Vini Fantini Faizan) m.t.

9. Nairo Quintana (Movistar) m.t.

10. Egan Bernal (Sky) m.t.

Clasificación General



1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) 14:40:46

2. Daniel Martínez (EF-Education First) a 8”

3. Miguel Ángel López (Astana) a 23”

4. Iván Ramiro Sosa (Sky) a 29”

5. Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step) a 53”

6. Richard Carapaz (Movistar) a 55”

7. Rigberto Urán (EF-Education First) a 57”

8. Lawson Craddock (EF-Education First) a 57”

9. Egan Bernal (Sky) a 1:05”

10. Óscar Sevilla a 1:27”