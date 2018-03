De racha. Claudio Spinelli viene de marcar goles ante Atlético Tucumán, Talleres y Boca pero ninguno alcanzó para ganar. Hoy va por su cuarto grito al hilo y los tres puntos para San Martín.

San Martín, que no puede dejar más puntos en el camino para no complicar su permanencia en Primera ya que todavía no gana en lo que va del año (2 empates y 3 derrotas), recibirá desde las 19 a Independiente -si gana trepará al 3er lugar en las posiciones-, en uno de los partidos que cerrará hoy la 18va fecha de la Superliga. El equipo de Pipo necesita un triunfo para impulsar su buen juego y lograr despertarse en este 2018, dado que un traspié será encender la alarma ante la falta de resultados. Enfrente estará el "Rojo" de Avellaneda, que nunca pudo superar a San Martín en el Hilario Sánchez y que viene de perder 0-1 en Venezuela ante Deportivo Lara por la Copa Libertadores. Dos puntos históricos y anímicos que juegan a favor del Verdinegro.



San Martín, que viene de caer 4-2 ante el puntero Boca en La Bombonera, tendrá varios cambios. Salen los defensores Matías Escudero (llegó a la 5ta amarilla) y Luis Olivera (distensión en el isquiotibial), más el volante Nicolás Pelaitay (táctico), para los ingresos de Damián Schmidt, Yonatan Goitía y Maximiliano Rodríguez respectivamente.



Afianzarse en la entrega y distribución de Gelabert y Fernández, más la creación y asistencias de Rodríguez marcarán el andar del equipo, que buscará darle continuidad a la racha goleadora de Claudio Spinelli, quien anotó de manera consecutiva en los últimos tres partidos. No obstante, deberá estar concentrado en defensa dado que Gorosito ya anticipó que "Independiente es, junto con Boca, el que mejor contraataque tiene".



En Independiente su DT Holan no confirmó el equipo, y más allá de caer en la Copa por la Superliga, viene en ascenso con tres partidos sin derrota (venció a Colón y Banfield, e igualó ante Temperley) y metido bien arriba en la tabla.







Entradas



Desde las 9 y hasta el inicio mismo del partido, en el Hilario Sánchez se podrán comprar las entradas en las boleterías del club verdinegro.



Los precios son: popular $320, platea Este y Oeste baja $500, platea Oeste alta $600, mientras que para damas menores y jubilados, $200.