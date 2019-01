Minuto cero. Gustavo Alfaro fue presentado ayer en conferencia de prensa, junto al presidente Daniel Angelici y el manager, Nicolás Burdisso.

Gustavo Alfaro, quien fue presentado oficialmente ayer como nuevo director técnico de Boca, admitió que su llegada al club de la Ribera "fue una decisión controvertida y meditada" y expresó que la entidad "no tiene purgatorio, es cielo o infierno".



Tras ser presentado en el salón Juan de Dios Filiberto de la Bombonera por el presidente del club Daniel Angelici y el manager Nicolás Burdisso, Alfaro dijo, en conferencia de prensa, que su llegada "fue una decisión controvertida y meditada", y agregó que espera "estar a la altura de lo que es el mundo Boca".



"Es una mezcla de orgullo y desafío estar acá. No fue una decisión sencilla que tuve que tomar para venir. Tenía sensaciones encontradas. Pero siento que estoy cumpliendo un compromiso que asumí con mi viejo, cuando le dije que dejaba ingeniería química y le prometí llegar a lo más grande del fútbol argentino", refirió el técnico.



Alfaro, de 56 años, insistió que la salida de Huracán fue "controvertida y muy difícil, por la relación que tenia con los jugadores", pero advirtió: "No traicioné a Huracán".



El DT explicó que consultó "con muchas personas de más experiencia, con jugadores y el presidente de Huracán (Alejandro Nadur), con la familia", y aclaró que su contrato "se rigió por el convenio colectivo de trabajo, ya que no había cláusula de rescisión".



"Le ofrecí al presidente de Huracán rechazar la oferta. Él, en un gesto de grandeza, me dijo que esa decisión no la podía tomar", completó.



"La vara está muy alta. Boca está obligado a ganar todo lo que juega. Boca no tiene purgatorio: es cielo o infierno. Salir campeón es la meta. Creo que la vida es la suma de todas nuestras decisiones y ésta es la mía", apeló el flamante entrenador "xeneize", y pidió que "ojalá Argentina fuera un país con más gente exitosa que exitista".



"Cuento con un plantel muy rico que viene de jugar final de Copa Libertadores y de ser dos veces campeón del fútbol argentino. El nivel de presión es alto pero las posibilidades también", reconoció y admitió, al referirse a la final perdida ante River Plate por la Copa Libertadores: "sabemos que el duelo ya se hizo y ahora hay que mirar para adelante para empezar a construir la victoria que vendrá".



En cuanto a los refuerzos Alfaro señaló que "es necesaria la llegada de un marcador central" tras la venta de Lisandro Magallán a Ajax, de Holanda, a cambio de nueve millones de dólares.

El Mellizo, a Los Ángeles

Los Ángeles Galaxy anunció oficialmente a Guillermo Barros Schelotto como nuevo entrenador del equipo, que tiene como figura al sueco Zlatan Ibrahimovic. La llegada del Mellizo a la MLS era algo sabido, después de su salida de Boca y sólo faltaba la confirmación oficial.



Con un breve video de 15 segundos y un emoticón que simboliza la "fuerza", el club anunció la flamante contratación. Hace cuatro meses que el Galaxy buscaba entrenador, desde que despidió a Sigi Schmid cuando todavía quedaban seis partidos de la temporada regular de la MLS, en lo que fue una grave crisis para el conjunto más campeón de Estados Unidos, que ni siquiera clasificó a los playoffs.



Esta será una gran oportunidad para Barros Schelotto, quien además volverá a un lugar que ya es conocido para él, ya que jugó en el Columbus Crew durante cuatro años (2007-2010).