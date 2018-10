El mundo a sus pies. Ana Carrasco coronó una gran temporada en Supersport 300, la categoría menor del Mundial de Superbike. Hizo historia al ser la primera mujer con un título mundial FIM.

Con tan solo 21 años, la española Ana Carrasco hizo historia ayer al convertirse en la primera mujer en lograr un título mundial de motociclismo compitiendo contra hombres. Lo logró en la Supersport 300, categoría que acompaña al Superbike, tras la carrera que se disputó en el circuito de Nevers Magny-Cours, Francia, que tuvo una definición dramática.



Carrasco salió desde el puesto 25 en la fecha de cierre del calendario de esa divisional (no competirá en la próxima, en El Villicum) y, tras una última parte en la que adelantó a siete contrincantes rodando a tiempos de cabeza de carrera, terminó en el puesto 13. Pero los problemas en la moto de su principal rival, el holandés Scott Deroue, y el segundo puesto de Mika Pérez le dieron el título.



Literalmente hasta la última vuelta el campeonato estuvo en el aire. El otro español con opciones, Mika Pérez, llegó en el primer puesto a los kilómetros finales, pero en la última curva fue adelantado por Daniel Valle, que terminó ganando la prueba y dando el título a Ana Carrasco. Tras cruzar la línea de meta, Carrasco no sabía que había ganado el Mundial, ya que la estrategia de su equipo marcaba que tenía que entrar al menos en décima posición. Pero una vez que le confirmaron que había conseguido el triunfo, la piloto lloró aún sin haberse quitado el casco, publicó el diario español La Verdad.



Así, Carrasco terminó el Mundial con 93 puntos, uno más que Pérez, que quedó segundo en la clasificación general, mientras que el tercer puesto fue para Deroue, con 80 puntos, que tuvo que abandonó.



Tras la carrera, Ana Carrasco dio la vuelta de honor con una bandera con la leyenda "Ride like a girl" (Conduce como una chica) y fue aclamada por el resto de pilotos del circuito. Al llegar a boxes, la ya campeona agradeció a todos los integrantes de su equipo, Kawasaki, por "el trabajo de la temporada" que la llevó hasta hasta el triunfo. Y con emoción describió el camino que la llevó hasta el histórico día de ayer: "Estoy super contenta, fue muy duro llegar hasta aquí. Quiero darle las gracias a mi familia, que me lo dio todo, y a mis amigos".



Además, la deportista quiso dedicar el título al piloto de Moto 2 Luis Salom, fallecido el 3 de junio de 2016 mientras disputaba una carrera en el GP de Cataluña. "El día que él falleció me prometí a mi misma que este título sería para él", confesó.



Ana fue pionera en conseguir una vuelta rápida, una pole position, en liderar un mundial FIM y ahora en ser campeona del mundo.





TETRACAMPEÓN

Rea llegará a San Juan con nuevo título

Implacable. Jonathan Rea logró anticipadamente el campeonato.

El piloto norirlandés Jonathan Rea se consagró este fin de semana tetracampeón del mundo de Superbike, por lo que estrenará su condición dentro de unos días en la provincia de San Juan. El piloto añadió el título a los tres anteriores, logrados en 2015, 2016 y 2017 e igualó así el récord histórico de títulos hasta ahora en posesión del británico Carl Fogarty (1994, 1995, 1998, 1999).



El piloto de Kawasaki realizó un 2018 de menos a más, por el que fue batiendo alguno de los registros históricos del campeonato, como las 60 victorias con las que superó el tope, también en manos de Fogarty.



A Magny-Cours llegó con opciones de ser campeón y además dependiendo de sí mismo, con un amplio colchón de puntos pues lo separaban 116 unidades de Chaz Davies. Y en la primera manga, Rea se hizo con la 13ra victoria del año y el título.

Tati, 14to y 15to en Magny-Cours

El cordobés Leandro Tati Mercado, único representante argentino en SBK, completó su participación en la carrera 1 de la 11ma fecha de la temporada del Mundial de Superbike que se disputó en el circuito francés de Magny-Cours, y finalizó en la 14ta posición con la Kawasaki del equipo Orelac Racing. A su vez, en la segunda carrera se ubicó en la 15ta colocación, para cerrar un positivo fin de semana que había comenzado con una aparatosa caída en las prácticas del viernes, sin secuelas importantes para el argentino.



Tati largó desde el puesto 16 y pudo escalar dos posiciones antes del final, para ubicarse decimocuarto en el final de la carrera 1.



En la segunda prueba tuvo un rendimiento similar y quedó 15to.