Sincero. El líder de la carrera contó que, si bien el Colorado define la Vuelta, la etapa del sábado bajo la lluvia y con el viento pegándoles todo el trayecto es la que más le costó. Es la primera carrera que ganó con el Movistar Team y lo celebró junto a ellos en la premiación.

Firme. Seguro. Confiado en la fortaleza de su equipo que no dejó resquicio para ninguna desagradable sorpresa, el ganador de la clasificación general, Winner Anacona, corrió ayer refugiado la última etapa de la Vuelta. Nacido el 11 de agosto de 1988, en Tunja, Winner Andrew, nombre que su padre, aficionado al ciclismo, le puso en homenaje a dos de sus ídolos, el holandés Peter Winnen y el estadounidense Andrew Hampsten; estuvo casi predestinado por influencia paterna a ser ciclista. Según contó alguna vez su padre, no le dejaron ponerle Winnen y le cambiaron la n por la r.



La Vuelta a San Juan es la primera victoria en carrera por etapas que tiene este hombre que está iniciando su octavo año dentro de un equipo profesional de primera categoría. Su historial tiene pocos triunfos, el anterior fue una etapa en la Vuelta de España 2014.



Comentaron periodistas colombianos que cubrieron la carrera que desde pequeño quiso ser ciclista profesional y que tenía como ídolo al español Miguel Indurain. Es por ello que, con sólo 19 años, partió a Europa para buscar su destino. Durante cuatro temporadas corrió entre los amateur y un segundo puesto en el GiroBio (Giro de Italia para corredores jóvenes) le valió ser contratado por el equipo Lampre ISD. Su primera carrera grande fue la Vuelta de España 2012 en la que culminó 19º, destacándose en las etapas de ascenso. Como ocurrió en San Juan cuando coronó primero el Alto del Colorado. Con la casaca del elenco italiano ganó una etapa de la Vuelta de España en 2014 y en 2015 fue contratado por el Movistar Team.



"La Vuelta a San Juan es una gran carrera y me voy muy contento de poder ganarla. Agradezco al equipo y a Nairo (Quintana) que confiaron en mí", explicó el hombre que luego en la conferencia de prensa confesó que la etapa más dura del tour argentino fue la penúltima. "Sufrí muchos nervios en la etapa que terminó en el autódromo. La lluvia y el viento nos obligaban a andar con mucho cuidado para evitar una rodada", agregó.



También por mandato paterno, Winner culminó sus estudios secundarios y su padre Rodrigo, contrariamente a lo que pensaba, fue quien más lo apoyó en la decisión de dedicarse con alma y vida a su pasión, el ciclismo.

Su padre aficionado al ciclismo le puso el nombre combinando el de dos de sus ídolos.



Los inconvenientes económicos tuvieron al borde del retiro al entusiasta joven que se ganaba la vida en el viejo continente. "¿Si me gustaría que el equipo confié en mí en más carreras? Seguro que sí. Creo que puedo responder, pero soy conciente que mi labor es ayudar a los tres fuertes líderes que tiene el Movistar, Nairo, Alejandro (Valverde) y Mikel (Landa)", contestó con una sonrisa a la consulta de un periodista español.



El muchacho que siente pasión por las motocicletas y, como nacido y criado en el campo, está muy comprometido en concientizar a la gente en el cuidado del medioambiente.



"Eusebio Unzúe, director del equipo, me dejó en claro cuál es mi tarea. Trataré de brillar cuando se pueda, como aquí. Lograr algo así me motiva más para hacer mi trabajo, teniendo claro que mi faceta principal es la de gregario", concluyó.

Premio merecido. Winner Anacona junto al trofeo por quedarse con la Vuelta a San Juan. El nuevo monarca explicó que lo suyo será apoyar en el futuro a los tres fuertes líderes del equipo: Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa.





Palabra de líder

WINNER ANACONA - Ganador de la Vuelta

"Una vez alcanzado el liderato planificamos la carrera día a día. Hoy (por ayer) creíamos que iba a ser un día más sencillo, pero los equipos de los embaladores nos llevaron muy rápido".

"No podía celebrar hasta no pasar la línea. Estoy muy feliz por haber ganado mi primera carrera de etapas. Esto indica que estamos en el buen camino con la preparación".

"El año pasado hice bien la contrarreloj y sabía que si me salía bien en esta ocasión podría pelear la etapa del Colorado. La he preparado y eso me ha dado más confianza".