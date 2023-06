Antes de subirse al avión para emprender un largo viaje hacia Beijing, China, donde comenzará la próxima gira de la Selección Argentina por Asia a mediados de junio, Lionel Scaloni se tomó un tiempo para dialogar con la prensa y tocó todos los temas, entre ellos la ausencia de Franco Armani en la convocatoria.

Consultado sobre los motivos que llevaron a que prescinda del arquero de River en la fecha FIFA (fue citado Walter Benítez como tercer golero) en la cual el combinado albiceleste enfrentará a Australia e Indonesia, el entrenador campeón del mundo explicó que "no tiene que ver con el recambio" ni con el rendimiento del Pulpo, sino con una cuestión de calendario.

"Franco no está porque es un viaje en el que llegaría muy justo para el primer partido, y dos días después jugamos en Indonesia. De hecho no viene ningún jugador del fútbol argentino, que podríamos haber convocado también, porque hay fechas hasta el día 10 o incluso River el 11 me parece. O sea que no tiene mucho sentido traerlo. Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar y para nada está afuera de la Selección", sostuvo Scaloni.

Lo cierto es que el inicio de la gira está muy pegado al partido que River deberá afrontará contra Banfield (12/6) y el cierre de la misma también se aproxima demasiado con el final de una turbulenta fase de grupos en la Copa Libertadores para el Millonario, donde la clasificación a los octavos de final se definiría en la última jornada. A pesar de que Armani no atraviesa su mejor momento, no deja de ser fundamental para River y por eso se decidió que permanezca en el club y no se sume a la Selección.

Estos dos amistosos serán los últimos de la Selección Argentina antes del inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al próximo mundial. El certamen clasificatorio iniciará en septiembre: la Albiceleste recibirá a Ecuador y luego se medirá con Bolivia en La Paz.

La Selección Argentina se prepara para la gira por Asia durante la fecha FIFA, donde enfrentará en dos amistosos a Australia el jueves 15 de junio a las 9 (hora Argentina) en China y el lunes 19, con horario a confirmar, ante Indonesia en Yakarta. Este martes la AFA confirmó a través de las redes sociales que finalmente Gonzalo Montiel será desafectado por su lesión.

El lateral derecho, que recientemente se consagró campeón de la UEFA Europa League con el Sevilla anotando el penal definitorio, tuvo que ser reemplazado en el último partido de La Liga de España ante Real Sociedad, y los estudios arrojaron que se trata de un desgarro, por lo que no podrá viajar con Lionel Messi y compañía para jugar los dos partidos de preparación de cara a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. La ausencia de Juan Foyth por una luxación dejó a la Albiceleste sin una variante para Nahuel Molina, el único defensor por el sector derecho. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni no definió un reemplazante y podría viajar con los que ya citó.

"Vamos a valorar si sumamos a alguien. Estamos fuera de tiempo, es una fecha tan complicada para los viajes, que el jugador que podría venir, a lo mejor llega con lo justo. Seguramente nos quedemos así", declaró Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, sobre la situación de Gonzalo Montiel, que fue campeón con Sevilla en la Europa League.

Respaldo para el ciclo Mascherano

Scaloni respaldó a su par de la Sub-20, Javier Mascherano, con quien se mostró conforme por "el trabajo" en el Mundial, pese a que terminó con la pronta eliminación en octavos de final ante Nigeria. "La manera en la que quedaron eliminados fue injusta. A veces en el fútbol, aun no ganando, podés dejar una buena imagen. Hay sorpresas en este Mundial Sub-20 como Israel, Nigeria, Corea del Sur, lo que marca que está todo muy parejo, tanto a nivel mayor como juvenil. Por eso nos deja satisfechos el trabajo de Mascherano y de todo los chicos". Además tuvo palabras para Alejandro Garnacho, a quien calificó como una "verdadera ilusión", pero evitó definir "si saldrá de arranque o sumará minutos".