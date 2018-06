No fue un día más para Daniel Hourcade. Era su día, el de su cumpleaños. Y los 60 llegaron en plena concentración de Los Pumas, en un hotel de Santa Lucía y rodeado del afecto de sus compañeros del staff técnico y de los jugadores. Fue también el día en el que el entrenador de Los Pumas anunció el equipo que enfrentará mañana a Gales en partido internacional por la ventana de junio. En ese marco Hourcade dijo que buscan aprovechar el envión anímico y el buen momento que atraviesan los jugadores. Esto, en referencia a que la mayoría de Los Pumas juega en la franquicia Jaguares, de sólidos rendimientos en el Súper Rugby.



"Estos chicos vienen muy bien de la cabeza en cuanto a confianza y organización de juego como equipo. La idea es aprovechar ese envión, obviamente con algunas variantes, tanto defensivas como ofensivas para poder ganarle a Gales. Ellos seguramente nos han estudiado desde lo que hicimos con la franquicia y en función de eso es que tenemos que hacer algunos cambios", apuntó el entrenador.



Por su parte, dio un amplio detalle de cómo piensa que se desarrollará el encuentro ante los galeses, especialmente porque el rival ha modificado su forma de juego. "Gales es un equipo muy completo, especialista en rush defense, es decir, una defensa asfixiante. Históricamente, Gales se caracteriza por tener un pack de forwards muy duro y buenos tres cuartos, con un juego que hasta podríamos decir que era previsible. Pero a partir de su última gira por British Lions y lo que vimos en el Seis Naciones, ahora es un equipo con muchas variantes, con grandes jugadores, que empezó a abrir más la cancha, a tener más opciones, a jugar más por canal 3", indicó.



Para luego señalar que "será un partido en que vamos a medirnos un poco en los primeros minutos, los dos equipos tratarán de tener un especial cuidado por la posesión de la pelota, pero se va a abrir en algún momento. Esto no es Súper Rugby o Rugby Championship, son equipos del Hemisferio Norte que tienen otra forma de juego. Va a ganar el que se imponga en el contacto; si dominamos el break down los protagonistas seremos nosotros, además de que trataremos de que ellos no hagan el juego lento, porque eso los favorece".



Gales, a su vez, llegó ayer y hoy ambos equipos entrenarán rumbo al juego de mañana a las 16,40 en el estadio del Bicentenario.

Con un debut



Hourcade anunció ayer los jugadores que enfrentarán a Gales y en la lista se destaca el debut del wing Bautista Delguy, mientras que entre los suplentes están Javier Díaz y Santiago Medrano, con chances también de sumar su primer encuentro.



Argentina jugará con Santiago García Botta, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy; Emiliano Bofelli.