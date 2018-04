Listo. El playón de futsal ya es disfrutado por los socios e hinchas del club del Barrio Cabot. Una de las obras de la actual dirigencia.

Con 97 años, para Sportivo Árbol Verde es el momento de volver a nacer. Es que después de 25 años sin obras, hoy es momento de festejos para la seguidora y fiel hinchada verdolaga. Un playón para futsal y deportes de piso, con iluminación artificial Led, riego por aspersión, una cancha auxiliar y sanitarios absolutamente nuevos son parte de la primera batería de obras que ya están siendo utilizadas y que esperan el acto de inauguración oficial. En paralelo, la comisión directiva actual que encabeza Carlos Nino Gómez trabaja ya en conjunto con la lista que aspira a sucederlo con Roberto Cortez a la cabeza en esta reactivación de Árbol Verde, que tiene por ahora 45 socios activos. Esperan que a mediados de mayo se concrete la asamblea para el cambio de autoridades pero en esa espera no se quedan y están más que entusiasmados con el momento que vive el club.



"Estas obras son parte de esta nueva etapa y no son menores para nosotros. Desde principios de los 90 que no se hacía nada en el club. Bajo la presidencia del Dr. Pedro Medina se construyeron las dos tribunas cabeceras y después poco se pudo hacer. Pasaron más de 25 años y ahora estamos muy entusiasmados. La Secretaría de Deportes y la Municipalidad de la Capital nos apoyaron", contó Nino Gómez.

Remodelación. Los sanitarios son otro lujo que se dieron en Árbol Verde, cambiando el aspecto de un lugar clave en todo club.

El futsal en Inferiores y próximamente el futsal femenino son los protagonistas exclusivos de cada tarde en el nuevo playón. Bajo las órdenes de los profesores enviados por la Municipalidad y todo el respaldo del secretario Jorge Chica, el crecimiento ha sido exponencial y ha servido para acercar nuevamente a la familia al club verdolaga, algo que los había estigmatizado como club violento y complicado. Ese tal vez sea el gran logro y Roberto Cortez, quien se convertirá en el nuevo presidente, lo valora: "Necesitamos que vuelva la familia a Árbol Verde y con estas obras dimos un paso grande. Es casi un club centenario que está en el corazón de sus socios e hinchas.



Los nuevos sanitarios son orgullo también pero el proyecto va más allá ya que está previsto la refuncionalización de los vestuarios y el reacondicionamiento del piso del campo de juego sabiendo que el objetivo deportivo inmediato es volver a la Primera del fútbol sanjuanino. Los hombres pasan, las obras quedan y en Árbol Verde se aferran a esa realidad para volver a ser.