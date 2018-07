Este viernes arrancó la acción de la Fórmula Renault 2.0 y de la Fiat Competizione en El Zonda, pero la categoría más importante, el Súper TC 2000, recién verá la pista este sábado. En la previa, tres de sus mejores pilotos le tiraron flores al autódromo sanjuanino y también palpitaron cómo será la carrera.

“El objetivo es ampliar la distancia con respecto al segundo (Agustín Canapino), por eso esperamos estar en un buen nivel desde los entrenamientos para empezar a marcar tendencia. En mi caso, siempre me trató bien El Zonda, al hacer las últimas dos pole. Esos antecedentes, más la evolución del auto, pueden darme una buena carrera”, expresó Facundo Ardusso (Renault), último campeón y líder de la categoría, durante la tradicional promoción en La Caja.

Por su parte Matías Rossi, el piloto más ganador entre los actuales en el ocho zondino, dijo que “será una carrera especial para nosotros, siempre nos fue bien aquí y aparte el equipo Toyota cumple 250 carreras en la categoría. En lo personal es una pista que me encanta, siempre tuve autos y muy buenos resultados”.

El Misil de del Viso no paró con los elogios para el Eduardo Copello: “Cuando era chico veía carreras junto a mi padre y a El Zonda lo veía como increíble, cómo está enmarcada la pista entre montañas es algo único. Eso sí, es difícil, riesgosa y hasta experimenté pegarme con Chevrolet en una curva. Sé los riesgos que tiene, pero ese peligro la hace más atractiva para el piloto y también para la gente”.

Con respecto a la carrera del próximo domingo, Rossi admitió que “Ardusso viene muy firme y por eso espero terminar por delante de él para descontarle puntos. Facundo y su equipo son el piloto y el equipo a vencer. En esta temporada, a pesar del buen auto que tengo, abandoné mucho y eso permitió la brecha (hay 56 puntos de ventaja). Esperemos no fallar más”. También agregó que la clave en El Zonda “es transitar bien el sector 2, la zona del rulo y el puente, y tener buena velocidad final, donde intentaremos hacer foco”.

Por último el compañero de equipo de Rossi en Toyota, el mendocino Julián Santero, sostuvo que “desde el 2014 que no corro en El Zonda y ahora se da la oportunidad de que vuelvo con la misma categoría a una ciudad que me cae muy bien, en la que tengo muchos amigos y conocidos y me siento casi local, por eso siempre es especial”.

Sobre el Misil, Santero se deshizo en elogios: “Trato de aprender de Matías, sabe manejarse muy bien arriba y abajo del auto, pero también trato de competirle, más con su referencia. Por eso es que mis expectativas son muy buenas para este fin de semana”.