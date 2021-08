La Selección Argentina volverá a enfrentarse con Brasil después de la final de la Copa América 2021 en la vuelta de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, y la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la sede para el encuentro.

El partido entre Argentina y Brasil, válido por la sexta fecha de las Eliminatorias, se jugará el 5 de septiembre en el estadio Neo Química de la ciudad de San Pablo.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó, además, que el viernes que viene el seleccionador Tite dará la lista de convocados para las Eliminatorias Sudamericanas.

Debido a que el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 se vio afectado por la pandemia, Conmebol tuvo que reprogramar las jornadas y en septiembre los seleccionados deberán afrontar tres partidos.

La Selección Argentina jugará el 2 de septiembre frente a Venezuela, en condición de visitante, mientras que el 5 afrontará el clásico ante Brasil en San Pablo; en tanto, el 9 jugará el único partido de local cuando reciba a Bolivia.



Jueves 2 de septiembre



Peru vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay



Domingo 5 de septiembre



Ecuador vs. Chile

Paraguay vs. Colombia

Brasil vs. Argentina

Perú vs. Venezuela

Uruguay vs. Bolivia



Domingo 9 de septiembre



Brasil vs. Perú

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Ecuador

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia

Las lista para los próximos partidos de la Selección Argentina para las Eliminatorias Sudamericanas saldría el próximo domingo 15 de septiembre y Lionel Scaloni apostaría por la mayoría que estuvo presente en la Copa América.

Fuente: TyC Sports