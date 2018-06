Distendidos. Jugadores y cuerpo técnico francés se mostraron alegres en la práctica previa realizada en Kazán.

No hay puntos medios. Empieza el "otro Mundial'. El que no admite errores. El que manda a casa al que pierde. Largan los octavos de final. La primera de las instancias eliminatorias. La Selección Argentina tiene hoy un rival de categoría: Francia. Dos grandes del fútbol mundial frente a frente. Dos que ya saben lo que es disfrutar el título mundial. Dos que llegaron hasta Rusia con la esperanza de llevarse el máximo trofeo.



Desde las 11 el pueblo argentino estará prendido al televisor. Con el mismo entusiasmo e intensidad de los miles y miles que estarán alentando en el estadio Kazan Arena. Allá, en tierras rusas, donde está el epicentro del mundo hoy por hoy.



En lo que al juego se refiere no hay secretos. Sólo realidades. Pese a que no lo confirmó ayer el técnico Sampaoli el equipo albiceleste que saldrá hoy como titular es el mismo que le ganó a Nigeria. Por supuesto con el paso de los minutos se podrá ir variando. Bien temprano o en el complemento. de acuerdo a las necesidades. Por ahí se rumoreó que Pavón iba a sustituir a Higuaín, haciendo jugar de "falso 9' a Messi. La idea no es descabellada sabiendo que el "Pipita' no está pasando por un buen momento. Al menos en cuanto a efectividad. Pero la variante pinta como un movimiento prácticamente innecesario y que difícilmente el Pelado DT adopte.



De Francia es lo mismo. Su técnico Deschamps tampoco tocará el equipo titular. No el que jugó ante Dinamarca, en el paupérrimo y casi arreglado 0-0, sino el que clasificó al equipo ya en la segunda fecha con el triunfo ante Perú (en el debut le había ganado a Australia). Pese a ser un equipo plagado de figuras, como el de Argentina, no ha logrado aún plasmarlo en la cancha. Es que las dos victorias que consiguió lo hizo de forma demasiado esforzada. Inclusive en el partido con Perú, lejos estuvo de justificar los tres puntos que ganó.



Igual la de hoy ya es otra historia. Los franceses están muy preocupados por Messi, pero saben que el jugador del Barcelona está acompañado por otras estrellas y eso los pone aún más nerviosos.



Los argentinos tienen un ojo especial por Griezmann -el goleador del Atlético Madrid- pero también por Pogba y Mbappé, jugadores de buen pie que por su velocidad son desborde permanente. Los tres son cracks.



La historia se define hoy. Por eso el que se levante mejor será el que sigue en el Mundial. Las fuerzas son parejas y hasta se puede dar un empate en el tiempo regular, lo que obligará a jugar alargue. Y si todo sigue igualado tendremos que aguantar la infartante definición por penales. Que sea lo que sea. Pero que Argentina gane.



25 Es la edad promedio de los integrantes de la Selección de Francia. Es una de las de menor promedio del Mundial Rusia 2018.





30 El promedio de edad de la Selección Argentina. Al contrario de los franceses, es uno de los equipos con mayor promedio junto a Uruguay.

"Siempre es grato jugar al lado de Messi. Sabemos lo que es como jugador. Demuestra que quiere estar siempre'.

Ever Banega -&nb sp;Selección de Argentina