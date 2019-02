Presente. Jorge Miadosqui, secretario de selecciones, estuvo presente en el sorteo del Mundial de Polonia.

El seleccionado argentino de fútbol Sub 20 compartirá el Grupo F junto con Portugal, Corea del Sur y Sudáfrica, de acuerdo con el sorteo realizado por la FIFA de cara al Mundial de Polonia, que comenzará en mayo próximo. El seleccionado que dirige Fernando Batista, subcampeón del Sudamericano jugado en Chile en enero pasado, debutará el 25 de mayo ante Sudáfrica, en el Estadio Municipal Tychy.



El segundo partido de la "albiceleste" será el 28 de mayo, ante Corea del Sur en el mismo estadio, y cerrará su participación en la fase de grupos ante Portugal, actual campeón europeo de la categoría, el 31 de mayo en el Estadio Municipal de Bielsko-Biaka.



El sorteo, realizado en el Gdynia Sports Arena de Polonia, contó con la participación de dos ex jugadores, el brasileño Bebeto y el portugués Fernando Couto, como figuras internacionales invitadas. El Mundial Sub 20 de Polonia, con 24 equipos, se jugará en seis sedes de ese país europeo y terminará el 16 de junio.



Los grupos quedaron conformados de la siguiente forma:



Grupo A: Polonia, Colombia, Tahití y Senegal.



Grupo B: México, Italia, Japón y Ecuador.



Grupo C: Honduras, Nueva Zelanda, Uruguay y Noruega.



Grupo D: Catar, Nigeria, Ucrania y Estados Unidos.



Grupo E: Panamá, Mali, Francia y Arabia Saudí.



Grupo F: Portugal, Corea del Sur, Argentina y Sudáfrica.