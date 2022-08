La Vuelta a San Juan, que con su categoría 2PRO (UCI Pro Series), convoca a equipos que pertenecen al selecto pelotón UWT (UCI World Tour), la creme de la creme, la Fórmula 1 del ciclismo internacional, lidera el calendario que ofrece Latinoamérica al pelotón global. Y Argentina, con seis competencias, es la más prolífica de todo el continente americano. En ese ranking del nuevo mundo, lo siguen Estados Unidos con cuatro y Venezuela con dos.

En el 2023 el American Tour, de la UCI, lo iniciará el Giro del Sol, que como ocurrió en la temporada 2009/2010 volverá a tener categoría 2.2 (2 por etapas y 2 porque es abierto a equipos amateur). Apenas concluida la carrera de la Fundación para el Progreso se correrá, en Venezuela, la Vuelta del Táchira (2.2), y cerrando enero vendrá el plato fuerte, la 39° edición de la Vuelta a San Juan (2PRO), reservada a equipos profesionales, y de manera especial para promocionar el ciclismo en Sudamérica, abierta a seleccionados de países.

Argentina contará, además, con otras tres carreras que pueden elegir los equipos Continentales (los de tercer orden mundial) estarán también, como el año pasado la Vuelta al Porvenir, en San Luis; y la Vuelta a Formosa (ambas ganadas el año pasado por Nicolás Tivani); y se agregará en esta temporada la Vuelta a Catamarca, todas 2.2.

La Vuelta a Venezuela, que se corre en julio, y es 2.2, se agrega a la Vuelta al Táchira, convirtiendo al país bolivariano en el segundo en Sudamérica. Mientras que los Estados Unidos, con dos carreras UCI World Tour: Maryland Cycling Clásicc y The Lar Miller Tour de Utah, más dos pruebas dentro del calendario americano, Tour of The Gila, y Joe Martin Stage Race, que se corren en abril y mayo, es el que más competencias organiza en Norteamérica.

Canadá, que el año pasado no organizó ninguna competencia, por la pandemia del Coronavirus, anuncia entre el 9 y 11 de septiembre próximos, el retorno de una carrera ubicada dentro del calendario UWT, el Gran Premio de Quebec, donde confirmaron su participación Wout Van Aert y Peter Sagan, entre otros destacados pedalistas.

Este año solamente otros dos países sudamericanos presentaron carreras. Una fue la Vuelta a Colombia (2.2) que ganó Fabio Duarte; y la otra se correrá en octubre, y es la Vuelta a Ecuador, también 2.2.

Con el retorno del Giro del Sol al calendario UCI, San Juan tendrá dos pruebas para equipos profesionales

Brasil y Chile suspendieron sus pruebas. El Tour de Río de Janeiro, que habitualmente se hace en agosto; y la Vuelta a Chiloé (2.2) y el Gran Premio de La Patagonia (1.2 / 1 etapa y abierta a equipos amateur).

Argentina ya presentó credenciales para su media docena de competencias, en octubre se sabrá si el resto de los países retomará la acción con sus competencias, o si se presentan otras.

También en número de equipos profesionales, Argentina está en el podio, con siete escuadras de categoría Continental (3er escalón profesional). Los seis sanjuaninos y uno de San Luis. Sólo lo supera Estados Unidos, con 11 equipos: 2 World Tour, 2 Pro Tour, y 7 Continentales. Canadá, con 6 equipos Continentales, completa el podio. Colombia 3, Ecuador 2, Brasil, Panamá y Bolivia, tienen 1, todos Continentales.