Un paso más. Otro partido invicto, otro triunfo. Sin el brillo, la intensidad y la contundencia de otras noches de estas mismas Eliminatorias, Argentina ganó merecidamente ante Perú por 1-0 y se afianzó en su camino a la clasificación. Un gol de Lautaro Martínez, a los 42" del primer tiempo, fue suficiente para hilvanar una nueva victoria para un seleccionado que no pudo brillar como quería todo el Monumental, pero que justificó su victoria con los pasajes de calidad y categoría de sus nombres. La propuesta de Perú, que no arriesgó mucho en todo el juego, aun en desventaja, conspiró contra el espectáculo. Argentina, fiel a un estilo, intentó llevar el juego a su conveniencia pero chocó contra la mezquina pero ordenada apuesta peruana. Le alcanzó para ganarlo con la potencia de Lautaro Martínez y la convicción de un equipo que sabe lo que quiere.

No siempre, el que quiere, puede. Y mucho de eso le pasó a Argentina en el primer tiempo. Es que el ordenado esquema de Perú, retrasado exageradamente en campo propio, terminó cerrándole los caminos al seleccionado nacional. Ese arranque furioso con dos llegadas profundas de De Paul y de Di María por los costados fue anticipo de lo que Argentina propondría pero no alcanzaría a sostener. Perú, con orden y mucha aplicación al sistema que Gareca eligió para frenar a Messi, tuvo un tiro libre que tapó Martínez y luego, otra llegada aislada de Lapadula. Demasiado poco, pero suficiente para sus aspiraciones de llevarse algo de Buenos Aires. Argentina siguió sosteniendo su propuesta y si bien bajó la velocidad y la precisión, inquietó con algo de peligro con dos remates de Di María que se fueron desviados. Parecía que no se podía, que Perú lo controlaba pero a los 42" apareció la categoría de Argentina y con un tremendo anticipo, Lautaro Martínez abrió la cuenta con un cabezazo inatajable para el arquero peruano. Costó más de lo pensado, pero Argentina pudo abrirlo en un momento decisivo para el resto del partido.

En la próxima fecha, por la jornada 13, Argentina visitará a Uruguay el 11 de noviembre.

En el complemento, Argentina esperó el adelantamiento de Perú que tímidamente intentó salir, sin desprotegerse. Cambió el trámite y la posesión ya no fue propiedad argentina. Ya no presionó igual, se recostó sobre su campo y esperó que los espacios que debía dejar Perú le dejaran la opción de liquidarlo. No pasaba demasiado y Gareca empezó a cambiar de nombres. Adentro Farfán y a los 19" penal del Dibu Martínez. Lo ejecutó Yotún y su remate se fue al travesaño. Un susto grande para Argentina que quedó en eso, afortunadamente. Llegaron las modificaciones de Scaloni y con el refresco de Nico González y con Guido Rodríguez buscó darle otra dinámica al equipo. La pelota volvió a ser propiedad argentina y lo único que faltaba para cerrar la noche era liquidarlo con el segundo gol. Probaron con Joaquin Correa por Lautaro Martínez en esa búsqueda. Poco a poco, se moría el partido y Argentina, sin el brillo ni la intensidad de lo que había mostrado ante Uruguay en esta misma cancha, empezó a cerrar sus cuentas sabiendo que con un gol y tres puntos, Catar está un poco más cerca.

Claves

Justicia

Argentina lo buscó siempre y a partir de esa propuesta, mereció ganarlo siempre. Sin Messi estelar, sin un fútbol de enorme categoría como contra Uruguay, el seleccionado de Scaloni se terminó llevando con justicia lo que buscó siempre.

Mezquindad

Perú nunca se apartó de su libreto, aun perdiendo jamás se soltó a jugarlo de igual a igual. Fue tímido siempre, no arriesgó nunca y se terminó quedando sin nada aun cuando tuvo la chance de un penal que pudo haberle dejado algo positivo.

Solidez

Argentina tiene los nombres, el libreto y la convicción. Con esos argumentos, el camino al Mundial 2022 está más que claro pero sabiendo que queda bastante, tener esas certezas no es poca cosa cuando se construye un seleccionado.

PERÚ MARRÓ UN PENAL

Martínez, imbatible

Aliento. "Dibu" es uno de los preferidos de los hinchas.

Perú tuvo una gran chance de empatar el partido ante la Selección Argentina por intermedio de un penal, que hizo Emiliano Martínez y que terminó fallando Yoshimar Yotún.

En la previa, la gente que se acercó al Monumental alentó al arquero del representativo nacional con una frase en la Copa América que se terminó haciendo canción.

"El Dibu se lo cooome, el Dibu se lo cooome"", se escuchó en el Monumental antes de que el peruano se encargara de penal, que terminó afuera después dar en el travesaño.

Dio la sensación de que Yotún quiso "asegurar" en demasía su remate para que Martínez, a esta altura un especialista en contener penales, no pudiera tener chances de tocar el balón.

Jefferson Farfán se escapó por la izquierda de la defensa de la Selección Argentina, Emiliano Martínez salió apresurado y el árbitro Sampaio cobró infracción del arquero ante el delantero de Perú.