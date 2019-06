A evitarlo. "Si no pasamos es un papelón", admitió Messi.

Si alguien pensó que "más bajo" que lo que se vivió en el Mundial de Rusia no se podía caer, se equivocó muy feo. La serie de desatinos en la conducción de la Selección argentina, comenzando por el capitán del barco (el sanjuanino Claudio Tapia, presidente de la AFA), llevaron a este presente. A esta realidad que hasta causa pena por lo que se fue y ya no es: una potencia mundial. Argentina se juega hoy la chance de meterse en cuartos de final de la Copa América o quedarse afuera en la primera fase, algo que no ocurre hace 36 años. Puede sonar a una situación increíble teniendo en cuenta los jugadores con que cuenta la albiceleste, aunque el presente es distinto. Como dijo el propio Lionel Messi "ya no se gana más con la camiseta". Por eso, desde las 16 horas en el Beira Rio de Porto Alegre y con más de 20 mil argentinos en las tribunas, se buscará ese triunfo que le brinde oxígeno a un ciclo que tiene su final cantado, incluyendo claro en primera fila a su entrenador, Lionel Scaloni.



Ante Qatar, Argentina sabe que ganando ingresará a la siguiente rueda, aunque de acuerdo a su resultado y lo que ocurra mañana con el cierre del Grupo C se sabrá su adversario, que podría ser la siempre temida Brasil. Si empata igual hay alguna mínima posibilidad y si pierde, a casa... (ver claves).



La derrota ante Colombia en el debut y el empate contra Paraguay nos tiene acá. Con un punto y -2 de diferencia de gol, últimos en la zona antes de la fecha decisiva. Se hizo y hace casi todo mal con la Mayor. Y las consecuencias son estas: padecer hasta el último partido del grupo para ver si se clasifica o hay un auténtico papelón. Las similitudes con el Mundial son tremendas: lo que más causa pavor es que nadie aprendió la lección. Empezando por el propio Tapia, siguiendo por el cuerpo técnico que encabeza Scaloni, hasta sumando al mismísimo Menotti en la dirigencia, y por último, sin menores responsabilidades, los jugadores. No cambió nada desde hace un año y lo que fue Nigeria en "Rusia 2018" puede ser la Qatar de hoy en la Copa América.



"Alguien me firma que Argentina no puede ser campeón", se ufanó el Maestro Oscar Tabárez en la conferencia de prensa reciente de su Uruguay. Algo cierto pura y exclusivamente porque en el fútbol la lógica no siempre se termina dando. Si fuera por "lógica", Argentina hoy debería decir adiós del torneo y empezar de una vez por todas la refundación. Claro, previa salida de varios de los actuales protagonistas.



Apremiado por la necesidad de ganar, Scaloni pondrá un tridente ofensivo que, al menos, genera cierta ilusión: Messi-Agüero-Martínez. ¿Será la llave a la anemia de alaridos? Puede ser. Por lo pronto, resulta la fórmula más acertada. Igual, en una nueva (desacertada) declaración del técnico, ayer prefirió no confirmar los once iniciales para "no dar ventajas".



Qatar, invitado teniendo en cuenta que el próximo Mundial se hará en sus tierras en el 2022, sabe que puede dar un auténtico impacto. "Nosotros vamos a dar lo mejor para competir ante uno de los candidatos al título y que tiene al mejor del mundo. Lo que tenemos claro es que no vinimos a sacarnos fotos con Messi", subrayó Felix Sánchez, entrenador catarí que conoce a Lionel de su trabajo en La Masía hasta 2006. Entonces, Argentina ¿arranca o no arranca? Si es no, el costo puede ser demasiado alto.

