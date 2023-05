La Selección Argentina ya llegó a Santiago del Estero para ultimar detalles junto a su entrenador Javier Mascherano en la previa del Mundial Sub-20 que se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 11 de junio en la Argentina.

El conjunto Albiceleste se entrenará desde hoy en el predio del club Central Córdoba de cara al debut ante Uzbekistán en el Estadio Único Madre de Ciudades, que será mañana a las 18 horas y tendrá la televisación de TyC Sports.

La recepción de los hinchas en el hotel donde se hospedará el plantel fue muy importante, pidiéndole a los jugadores y a Mascherano sacarse diferentes imágenes. Ya se sabe que para el choque del estreno de mañana, las entradas disponibles quedaron agotadas. Lo mismo ocurrió con el partido ante Nueva Zelanda, por la tercera fecha, y que tendrá de escenario al Bicentenario, de Pocito, donde ya se vendió todo lo sacado a la venta de manera virtual. Mientras que aún resta un poco de remanente para el segundo choque de la fase inicial ante Guatemala.

En los mundiales Sub-20, Argentina es el que más veces se coronó con 6 títulos; lo sigue Brasil con 5.

Si bien resta que Mascherano hoy realice la práctica clave de pelota detenida, a priori ya tiene los once definidos y serían los que utilizó de manera basal en los amistosos previos ante República Dominicana (4-0) y Japón (2-1). La probable alineación inicial: Federico Gómes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Máximo Perrone, Ignacio Miramón, Valentín Carboni; Brian Aguirre, Alejo Véliz y Matías Soulé.

Argentina afronta la segunda ocasión donde el Mundial de la categoría se realiza en el país, teniendo de gran antecedente el del 2001 cuando la albiceleste que comandaba José Pekerman se coronó.

> Romero: "Esta es mi casa"

Con apenas 18 años, el volante Luka Romero tendrá su debut en el Mundial Sub-20 con la Argentina. Pese a que sólo vivió su primer año en el país, ya que luego viajó con su papá por México y España, el zurdo dejó en claro sus preferencias: "Cuando llego al país, siento que es mi casa, toda mi familia es argentina. La verdad que me siento argentino. Cuando vengo acá disfruto con la familia, eso me hace sentir que estoy en casa", destacó en una entrevista con Infobae donde agregó que "las tres selecciones vinieron a buscarme. Estoy muy agradecido por eso. La primera que me llamó fue Argentina, en el Sub 15. Ahí ya decidí que quería ir para Argentina a jugar con esta selección".