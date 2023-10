El seleccionado argentino, líder absoluto con puntaje ideal, visitará hoy a Perú en Lima con intenciones de prolongar su presente perfecto en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.

El partido de la cuarta fecha se jugará en el Estadio Nacional de la capital peruana desde las 23.00 de Argentina (21.00 hora local), con arbitraje del venezolano José Valenzuela, el control del colombiano Nicolás Gallo en el VAR y transmisión de la TV Pública y TyC Sports.

Los campeones del mundo desembarcaron anoche en la ciudad con su capitán Lionel Messi en la delegación, quien volverá a sumar minutos con el equipo como ocurrió el jueves pasado en la victoria sobre Paraguay (1-0) en Buenos Aires.

El DT Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al viaje, que brindó al mediodía en Ezeiza, no confirmó si el astro regresará a la titularidad o volverá a sentarse en el banco de suplentes como en el Monumental (ver aparte).

Además del eventual regreso del capitán, el director técnico argentino no descartó otros cambios en la formación debido al cansancio de algunos futbolistas, aunque su intención será respetar la titularidad de la mayoría de los que iniciaron el jueves.

Argentina perdió un partido de los últimos 50. Fue el 1-2 contra Arabia debutando en el Mundial pasado.

Argentina visita al seleccionado peruano con un favoritismo que se respalda en el pasado y el presente. La "Albiceleste", que este martes se vestirá de violeta, como en el último partido de la fase de grupos de Qatar 2022 ante Polonia, luce la chapa de campeón mundial en su camiseta, lidera con puntaje ideal estas Eliminatorias y su arquero Emiliano "Dibu" Martínez llega de establecer un nuevo récord histórico de valla invicta en la Selección con 621 minutos.

En contraste, Perú arrastra una sequía goleadora que no le permitió festejar en las tres primeras fechas de la competencia sudamericana. La "Bicolor" empató 0-0 como visitante de Paraguay en el estreno y luego cosechó derrotas ante Brasil (0-1) y Chile (0-2) en el Clásico del Pacífico, un partido de especial significancia para el fútbol incaico. La historia de este enfrentamiento también respalda a la Selección, que no pierde con los incaicos por Eliminatorias hace 38 años. La derrota más reciente (1-0) sucedió el 23 de junio de 1985 en el Estadio Nacional, camino a México '86, con tanto de Juan Carlos Oblitas.

"Vamos a quedarnos con que todavía está"

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, se refirió con cierta molestia en la conferencia de prensa a la posibilidad de que Lionel Messi deje de jugar en la albiceleste. "Vamos a quedarnos con que todavía está. Qué manera de pensar en 'cuando no esté'. La verdad que está todavía vigente, dejémoslo tranquilo. Vamos a dejarlo, ojalá que juegue hasta... porque si no es continuo... lo estamos retirando. ¿Que, estamos todos locos o qué? Vamos a dejarlo", puntualizó con cierto enojo.

Respecto a cómo está el capitán para jugar ante Perú, subrayó que "mañana (por hoy) vamos a hablar con él y preguntarle cómo está. Si está bien.... Es una cuestión de minutos, de cuánto pueda jugar. Si está bien, ya saben lo que pienso. Si está bien, juega. No hay más nada que decir".

A su vez, hizo un balance del cuarto rival de las Eliminatorias, Perú. "Da la sensación de que somos muy superiores, es sólo la sensación. Son muy difíciles estas Eliminatorias. Con Ecuador ya lo vieron, hicimos el gol a los 30 y pico del segundo tiempo. Bolivia siempre tiene su dificultad en la altura. Con Paraguay ganamos sólo 1-0; si ellos metían la jugada de Sosa, hoy estaríamos hablando de que fue un gran partido pero... al final, lo que cuenta es el resultado. Cuesta hacerlo entender, pero a veces si el funcionamiento y el resultado van de la mano, es mejor. Es lo que buscamos. Si a veces no se da el resultado, el funcionamiento es importante para nosotros. Esa es la idea", sentenció.

Consultado sobre la carencia de gol de Lautaro Martínez, añadió que "es el segundo goleador después de Leo. No estamos preocupados. Lautaro es de los nuestros y lo queremos. Ni siquiera hablé de este tema con él. No nos preocupa, no sé si a él sí, imagino que no".

"El otro día hizo un partido espectacular y no hay mucho más que decir. Todos sabemos la calidad de jugador que es y la trayectoria que tiene con nosotros y en los equipos donde ha jugado hasta el momento".

LO ANUNCIÓ TAPIA

A fin de año, el film sobre la copa mundial

Presentación. De la película "Elijo creer", en Ezeiza con Claudio Tapia de anfitrión.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, anunció ayer, en conferencia de prensa, que el 14 de diciembre se estrenará la película "Elijo Creer", que mostrará todo lo que vivió la selección en el Mundial de Qatar desde adentro.

Las imágenes del tráiler mostraron los segundos previos al penal de Gonzalo Montiel, el cual le dio a la albiceleste la Copa de Qatar. Previo a eso, aparecen Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María y Tapia haciendo alusión al momento previo al gol de Montiel. "Fue el momento más feliz de todos los argentinos y argentinas", indicó el presidente de la AFA luego de visualizar el tráiler en la conferencia de prensa. La película se verá en más de 300 cines del país.