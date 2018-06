Pasó el estrés de una definición para el infarto y llegó el momento de planificar el partido del sábado que viene con Francia, por los octavos de final del Mundial. Por eso, el seleccionado argentino retornó a las prácticas y lo hizo con otro semblante. Buen clima para un equipo que se reencontró tras la victoria frente a Nigeria.

Tanto fue así que Sampaoli se sumó a un loco que armaron los suplentes. El triunfo trajo alivio en todo sentido. El plantel argentino viajó desde San Petersburgo hasta Moscú por la noche y, en una soleada tarde en Bronnitsy, regresó al trabajo con la cabeza puesta en el próximo rival. Esta vez, para recuperar el físico, los que fueron titulares en el agónico triunfo se ejercitaron en el gimnasio, mientras que el resto hizo trabajos tácticos y recreativos.

La gran noticia que tiene Sampaoli es que después de la batalla de San Petersburgo tendrá a todos sus jugadores a disposición. El duro partido no dejó jugadores tocados y ahora el DT podrá elegir sin problemas a sus once ideales.

Conforme con lo que fue el triunfo del martes, habrá que ver si el entrenador quiere tocar a un equipo que por fin pudo funcionar. Con Franco Armani parece haber encontrado un arquero confiable. La defensa fue clave tanto atrás como en ataque y parece improbable que el héroe Marcos Rojo, por ejemplo, pueda salir. Lo mismo para Gabriel Mercado, quien tiró el centro del gol, para Nicolás Tagliafico, de gran ida y vuelta, y para Nicolás Otamendi, el único intocable de esa línea.

En el medio, Javier Mascherano, pese a su falla en el penal que el árbitro le dio a Nigeria, también tiene su lugar asegurado. Ever Banega, por su parte, también se ganó ese derecho con un buen partido en el momento clave. Enzo Pérez no desentonó y, salvo que el DT vea que necesita otra cosa para jugar con Francia, no debería salir. La principal duda en el medio podría estar en Angel Di María. El jugador del PSG no gravitó frente a los nigerianos, siendo el punto más flojo del equipo.

Arriba también habrá otra cuestión a definir. No, Lionel Messi es intocable y no saldrá, pero Gonzalo Higuaín no tiene ese peso. El Pipita falló a la hora de definir, pero se movió bien sin pelota y trabajó en la presión como el DT quería.

Este jueves Argentina tendrá una práctica más intensa y allí Sampaoli empezará a definir el equipo para jugar el sábado por el pase a cuartos de final ante Francia en Kazán. El viernes volverá a trabajar y luego viajará para el crucial encuentro.