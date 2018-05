A menos de un mes para el inicio del Mundial de Rusia, ayer visitaron San Juan 8 futbolistas campeones en México "86, el último título que la Argentina ganó. Y uno de sus emblemas, Oscar Ruggeri, dialogó con DIARIO DE CUYO en la oficina del secretario de Deportes, Jorge Chica, donde fue eje de diversas anécdotas. El ex zaguero habló sobre el mundial que se viene, los jugadores, el entrenador, los candidatos, el valor que con el paso de los años le dan a los conseguido en el estadio azteca y hasta tiró consejos para Messi y sus compañeros.





-En la previa al Mundial, ¿qué expectativa tenés y cómo lo analizás?



-Lo veo bien a pesar que todavía no sabemos los jugadores que van y que también se está dando vueltas. Pero estoy esperanzado que estas chicos se van a juntar y que teniendo a uno que es el mejor de todos (por Messi), y si lo ayudan, se puede lograr algo importante.





-Sampaoli dio una lista preliminar, ¿esos 35 futbolistas son los mejores o falta algún otro?



-Desde el lunes que el técnico diga "estos 23 nos van a representar", se termina de hablar si falta este o aquel, porque hay que apoyar a esos 23, darle para adelante y se terminó eso de tirar nombres porque después cada argentino dice los que faltan. Son esos y apoyarlos a morir hasta que termine el Mundial.





-¿No ser campeón del mundo en Rusia sería un fracaso?



-Es difícil. Esa palabra nos da miedo decirla porque no nos queremos meter en ese tema. Sí les dije a los chicos (por los integrantes de la Selección) que tienen la gran oportunidad de sus vidas de en julio hacer felices a los argentinos. Hacer que los argentinos nos volvamos a abrazar todos juntos y no importa si no nos conocemos, sino que vamos a estar felices porque se consigue algo que en nuestro país es importante por tratarse del fútbol.

-¿Tener a Messi es contar con un plus extra?



-No, porque después ya tenés figuras en los otros equipos. Pero de igual manera para mí Argentina va a estar entre los 5 que peleen por la Copa. El campeón del mundo va a estar entre Alemania, Argentina, Brasil, Francia o España, no creo que se mueva de esos países.





-¿Qué opinás de Sampaoli?



-No lo conozco tanto y por lo poco que lo conocí creo pensar que tiene el equipo, los 23 y ya definido los 11 para el primer partido, eso sin duda.





-Con el paso de los años, ¿qué significa para vos haber sido campeón del mundo?



-Me voy dando cuenta que es muy difícil lo que logramos, porque pasan los años y pasan los grandes equipos de Argentina que hemos tenido y siempre falta un poco más para lograr eso. Así que esperando ahora que estos grandes jugadores que tenemos formen un gran equipo.





-¿Si no hubieses sido campeón del mundo, dónde estarías hoy?, ¿nada de esto existiría?



-No, por lo menos lo que vivimos nosotros desde que salimos campeones, lo que nos hizo sentir la gente en la calle. Porque a medida que pasan los años cada vez es más importante lo que hicimos y es más difícil a su vez lo que logramos.





-¿El reconocimiento de la gente lo vivís todos los días o sólo en la previa de un mundial?



-Estamos en temporada alta (risas). Esto es ahora y hasta que termine el mundial. Yo como estoy en televisión la gente te ve, pero en general en la calle a todos nos hacen un reconocimiento porque nos paran y nos piden foto como campeones del mundo. A los chicos les dicen "estos señores son campeones del mundo" ya que no saben.





-Hoy estás del otro, haces periodismo, hablás de los jugadores, y hasta podés criticarlos...



-Pero yo no voy a critica al jugador. Lo respeto y le deseo lo mejor. Me pasó, lo viví, entonces sé lo que se vive y se siente estando ahí adentro. Entonces lo único que les digo es que disfruten cada segundo de estar en esta fiesta grande porque se para el mundo. Guarden los recuerdos. Hoy sería muy lindo mostrar la camiseta azul con la que le ganamos a Inglaterra o la de la final, pero muchos de nosotros no las tenemos





-¿Cómo vez a San Juan y su apuesta fuerte al deporte?



-Estuvimos con el gobernador y nos comentó un poco como está el deporte y el apoyo grande que tiene, no sólo el fútbol, sino todos los deportes en general. La provincia está muy bien. Nos dijo que más allá del partido al que representa, le importa que la provincia y el país estén bien y que más allá de quien sea el Presidente él apoya y eso es lo que necesitamos todos los argentinos, ir para adelante.