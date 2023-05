El seleccionado Sub-20 de fútbol de la Argentina, dirigido por Javier Mascherano, debutará hoy en el mundial de la categoría frente a Uzbekistán, por el Grupo A, con la ilusión renovada, sed de revancha y una enorme expectativa por su condición de local. El partido se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a partir de las 18, y será televisado vía TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

El equipo de Mascherano dará rienda suelta a una "segunda oportunidad" tras la eliminación en el Sudamericano de Colombia (finalizó séptimo sobre diez equipos) que motivó la renuncia del ex capitán del seleccionado argentino.

Si la Argentina hoy es sede de la 23ra edición de la Copa del Mundo Sub-20 es porque la FIFA le quitó el rol de organizador a Indonesia por conflictos políticos con Israel.

La gestión del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en un acto de hábil reflejo político, más el interés de Conmebol, con vistas a la candidatura por el Mundial 2030 en conjunto con Uruguay, Chile y Paraguay, inclinaron la balanza. La continuidad de Mascherano también contó con la incidencia de Lionel Scaloni, cuya charla resultó clave para revertir la postura del ex River y Barcelona de España.

De movida, Mascherano no pudo contar con Alejandro Garnacho (Manchester United), Facundo Buonanotte (Brighton And Hove) y Nicolás Paz (Real Madrid), quienes no fueron cedidos por sus clubes, amparados por la decisión de la FIFA que a partir de esta edición le quitó el carácter de "obligatorio" a la cesión de jugadores.

Más allá de la ausencia de tres "Europibes", la Argentina tendrá a futbolistas destacados como Máximo Perrone (Manchester City), Valentín Carboni (Inter), Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa). A los jóvenes valores europeos se sumarán Valentín Barco (Boca), Agustín Giay (San Lorenzo), Juan Gauto (Huracán), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Alejo Véliz (Rosario Central), entre otros.

"Agradezco a Lio y Scaloni por el apoyo"

El seleccionador del Sub-20 argentino, Javier Mascherano, agradeció a Lionel Messi y Lionel Scaloni por el apoyo brindado y que resultó vital para revertir su decisión de renunciar luego del mal paso en el Sudamericano de Colombia. "Hablé con Messi y Scaloni, pero hace poco lo hice con Scaloni por su cumpleaños. Les agradezco por el apoyo, porque no tenían ninguna necesidad y me hicieron sentir su cariño. Valió mucho", dijo. Mascherano afirmó que llegan "bien" al partido de mañana (por hoy) ante Uzbekistán. "Nos gustaría tener más tiempo de trabajo, pero se dio tan rápido que no estamos para quejarnos. Contamos con la mayoría de los chicos en los últimos 10 días, jugamos dos amistosos que nos vinieron bien para los chicos que no tienen tanto ritmo en sus clubes", puntualizó el exvolante del seleccionado argentino.

En cuanto al rival, dijo: "Uzbekistán es un buen equipo, tiene claro que lo hace. Ha jugado 5-2-3, con buenos extremos, buen desequilibrio. Son fuertes en los duelos y estamos avisados que no será un partido sencillo para nosotros".

SEGÚN PERAZZO

"Es una de las candidatas"

El ex DT del seleccionado juvenil y actual Güemes de Santiago del Estero, Walter Perazzo, afirmó que la Argentina que dirige Javier Mascherano es "candidata" a ganar el Mundial Sub-20 y tendrá "un plus" por competir en el país.

"Argentina es candidata y hay que agregar la condición de local, que es un plus. En realidad siempre lo es, aunque le falten algunos jugadores, pero eso también le sucede a otras selecciones", dijo Perazzo.

Perazzo, entrenador de la Sub-20 en el Mundial de Colombia 2011, asumió que la Argentina tendrá "bajas importantes", pero aún así confió en sus posibilidades para ganar el título.