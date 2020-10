El seleccionado argentino de fútbol realizó ayer por la mañana en el predio de la AFA la última práctica y luego viajó a Bolivia para el partido de mañana en La Paz por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El plantel, con el astro Lionel Messi a la cabeza, llevó a cabo el entrenamiento bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni, en el que practicaron movimientos para presionar la salida del rival, tratando de recuperar la pelota lo más cerca del arco contrario. Y también hicieron fútbol en espacios reducidos.

El delantero cordobés Paulo Dybala no se recuperó de un "cuadro abdominal" y quedó desafectado. "No se encuentra en condiciones para la práctica deportiva", informaron desde la AFA y por lo tanto no acompañó a la delegación que se instaló en la capital boliviana en busca de atenuar lo máximo posible los efectos de los 3.600 metros sobre el nivel del mar.

El cuerpo técnico cambió la logística en comparación con años pasados cuando hubo un traslado al estadio Hernando Siles, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en las horas previas al encuentro. Se prefirió "copiar" lo realizado por Boca Juniors, cuando era dirigido por Gustavo Alfaro que el año pasado arribó 48 horas antes a Quito, Ecuador, para medirse con la Liga Universitaria a la que derrotó por 3 a 0 a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

El seleccionado argentino se entrenará hoy en el estadio de The Strongest, desde las 16 y de esa práctica saldrá el equipo. Scaloni tendría dos dudas: una sería en la defensa ya que Gonzalo Montiel podría dejarle su lugar a Juan Foyth; mientras que el otro sería en el medio ya que Marcos Acuña terminó con una sobrecarga en el isquiotibial derecho después del cotejo ante el Tricolor y podría ser baja, aunque desde el cuerpo técnico lo esperarán hasta último momento.

Es ahí donde surgen varios nombres para ingresar en lugar del ex Racing y Ferro como los de Alejandro Gómez, Exequiel Palacios o Eduardo Salvio (justamente quien reemplazó al Huevo en el último encuentro a los 21 minutos del complemento).

A falta de un entrenamiento más en el que la consideración de Scaloni podría cambiar, la formación que parará Argentina en el Hernando Siles, mañana desde las 17, podría ser: Franco Armani; Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi; Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios; Lucas Ocampos, Lionel Messi y Lautaro Martínez.------ Epigrafe Inicio ------





Aniversario



Hoy se cumplen 46 años de un hecho que revolucionó la historia de la Selección y al fútbol argentino: el debut de César Luis Menotti como entrenador. El primer partido del ciclo que cuatro años más tarde derivó en el primer título del mundo fue empate ante España 1 a 1. Sánchez, Pernia, Rogel, Paolino y Carrascosa; Brindisi, Trobbiani, Babington; Houseman, Di Meola y Ferrero, aquella formación.