Pocas ideas, tuvieron ambos equipos. Y, entre la falta de creatividad y el diluvio que cayó en Buenos Aires, el partido no superó un trámite mediocre.

Argentinos y Godoy Cruz no se sacaron ventajas y aburrieron a todos en La Paternal, en uno de los partidos de la segunda fecha de la Superliga, jugado ayer. El 0-0 fue un reflejo exacto de todo lo que no hicieron, principalmente.



Los dos equipos tuvieron más bajas que altas en este mercado de pases. Y vaya si se notó en el estadio Diego Armando Maradona. Fue un empate previsible a medida que el tiempo transcurría y ninguno de los dos rompía la mediocridad



Estuvo más cerca Argentinos en el primer tiempo. Aunque no con tanta diferencia en el juego. Lo tuvo Bobadilla con un mano a mano donde definió al cuerpo de Ramírez. Y más tarde el mismo arquero voló para sacar un tiro libre de Pisculichi que se colaba en el primer palo. Pero no hubo mucho más.



El complemento fue más gris y áspero, en consonancia con una tarde-noche lluviosa y fría. Eso contribuyó a que ni siquiera intentaran jugar. La única clara situación de gol la tuvo Alexis Mac Allister cuando quedó solo frente al arquero después de un muy buen pase de Sandoval y el volante no logró darle de lleno al balón que se fue muy desviado.



Lo de Godoy Cruz fue muy pobre también. Ni siquiera pudo dejarle alguna chance al Morro García, el goleador del pasado campeonato. El resultado le sienta mejor al Tomba que empezó el torneo ganándole a Estudiantes con un gol sobre la hora y con el empate logrado en La Paternal suma cuatro puntos.

Mac Allister, amargado



Masticando bronca porque tuvo una chance para romper el cero, Alexis Mac Allister salió a dar la cara y asumir su responsabilidad porque en sus pies tuvo la victoria del "Bicho" y la desperdició: "Me hago cargo del empate. El partido no fue muy bueno por la lluvia y el estado de la cancha. Pero no es excusa para sacarle el cuerpo al tema. Tuve algunas opciones que erré, pero sobre todo la última. Miré al arquero, perdí de vista la pelota y le pegué muy mal", explicó. Finalmente contó cómo fue la jugada: "Tenía todo el arco para mí, era cuestión de tocarla al otro palo, le entré muy mal y la tiré al banderín del córner. Estoy muy dolido porque tuvimos las chances más claras y no las pudimos meter. Especialmente yo", afirmó.