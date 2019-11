Firme. Argentinos sostuvo la presión de tener que ganar para seguir como puntero. Fue 1-0 sobre la Lepra con gol de Gabriel Hauche.

Argentinos (28 puntos) superó anoche a Newell"s (21), por 1-0, resultado que le permitió treparse a lo más alto de la clasificación, junto a Boca, rival al que enfrentará este próximo fin de semana.



El partido que le dio cierre a la decimocuarta fecha de la Superliga se definió por detalles mínimos.



El equipo dirigido por el DT Diego Dabove festejó a partir de una corrida de Iván Colman que definió en forma exquisita Gabriel Hauche, quien eliminó a Alan Aguerre y sentenció el pleito.



La primera parte mostró a un equipo local que, sin brillar, ejerció presión sobre el rival en campo contrario. Es cierto, a los dirigidos por Diego Dabove les faltó precisión en la puntada final, pero la iniciativa fue para el conjunto de La Paternal.



Como contrapartida, Newell"s se apoyó en el orden defensivo y en tratar de salir rápido de contra, algo que no prosperó casi nunca.



Argentinos, pese a la apuntada falta de resolución, tuvo oportunidades nítidas para abrir la cuenta: a los 8m., Batallini (el mejor en esos 45 minutos) exigió a Aguerre; mientras que a los 30m hubo un remate de Colman que se estrelló en el travesaño.



En el último cuarto de hora del período inaugural, el elenco de La Paternal dispuso de tres situaciones más para desnivelar: un sablazo de Hauche que desvió Aguerre (36m.), un disparo de Vera apenas desviado (40m.) y un tiro de Mac Allister que salió afuera (46m.)



El conjunto "rojinegro", por su lado, tuvo la más clara en los pies de Salinas, quien no supo resolver una situación propicia (15m.).



En la segunda parte todo cambió en forma prematura. Es que en una contra lanzada a toda velocidad, Colman habilitó a Hauche y el ex Racing eliminó la salida del arquero Aguerre, para marcar a placer y decretar el 1-0 en favor del "Bicho", que generó la algarabía de los casi 11 mil asistentes al Diego Maradona. A partir de la conquista y la ventaja alcanzada, Argentinos reguló: le cedió la pelota al elenco rosarino y trató de jugar de contra, aun cuando Colman ya se había quedado "sin gas" y fue sustituido.



En el tramo final, Newell"s adelantó las líneas con el propósito de establecer la igualdad, pero dejó espacios libres que la escuadra de La Paternal pudo haber aprovechado de exhibir mayor pausa y menos aceleración.



Recién en tiempo de descuento, el delantero de Santo Tomé y Príncipe, el ingresado Luis Leal eligió mal desde una situación propicia y remató muy desviado, perdiéndose el gol de un empate que no hubiese resultado merecido, a partir de lo expuesto por uno y otro en el campo de juego.



Argentinos Juniors ganó con lo justo, se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, junto a Boca Juniors (ambos con 28 unidades), rival al que enfrentará este sábado, a las 19.40, en la Bombonera. Por eso, el público local se marchó cantando, con la ilusión a flor de piel.

Ganó Colón con lluvia de goles

En Santa Fe y bajo una lluvia torrencial, Colón superó a Estudiantes 3-2 en uno de los partidos disputados el lunes por la Superliga. Nuevamente Luis Rodríguez fue la gran figura del Sabalero en este caso anotando un par de tantos, mientras que el restante lo convirtió Brian Galván. A su vez los dos gritos de Estudiantes fueron anotados por Edwar López y Gastón Fernández.



En Paraná, Godoy Cruz sumó una gran victoria al superar de visitante 2-0 contra Patronato. Para el Tomba tuvo una gran actuación Juan Brunetta, marcando los dos tantos. Pese a sumar los tres puntos, el equipo mendocino se mantiene en la última colocación de la tabla.



Mientras que en Rosario, Central tomó oxígeno al golear 5-1 a Aldosivi con los goles de Diego Zabala, Lucas Gamba, Sebastián Rimas, Ciro Rius y Facundo Almada; el descuento del Tiburón, Federico Andrada.



Lo que viene



Argentinos visitará la próxima fecha a Boca y respecto al duelo entre punteros, el delantero Santiago Silva afirmó que "será un hermoso desafío. Jugar en una cancha tan linda como la Bombonera es muy motivante: nosotros iremos con toda la humildad a lograr un buen resultado".