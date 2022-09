Durante el Pre Panamericano, el juego de fase regular entre Argentina y Chile se vio manchado por los insultos racistas que recibió Armoa desde un sector del estadio, que estuvo repleto. Incluso, la transmisión del evento mostró cuando le arrojaron un objeto. "Jugar de visitantes es normal y en lo personal a mí me gusta mucho, porque es una adrenalina doble. Pero una cosa es eso y otra cosa es que en todo momento te agredan. Los insultos racistas durante ese partido fueron extremadamente continuos, fue todo el tiempo, un hombre sinceramente no paraba de gritarme. En un punto fui el saque, metí un ace y se lo grité. Mi reacción no estuvo buena, no la voy a justificar", relató Manu.

En aquel momento, el partido tuvo que ser detenido. El capitán del seleccionado chileno, Dusan Bonacic, jugador de Ciudad Vóley en Liga Argentina, pidió parar con los insultos racistas. La angustia de los padres de Manuel y de su abuelo, que cruzaron la cordillera para apoyar al jugador desde las tribunas, fue tremenda. Una situación difícil y dolorosa.

"Nunca me había pasado algo así. Además fue en un país vecino, un país amigo. Eso me afectó, también al equipo, porque bajamos el nivel de juego; Chile mejoró, la gente gritó más y terminamos perdiendo 3-2. De todos modos, rescato el apoyo de mis compañeros, del cuerpo técnico y de la selección chilena", contó Armoa Morel.

Al día siguiente, Argentina le ganó a Perú, consiguió la clasificación a los Juegos Panamericanos y de paso accedió a la final, nuevamente ante Chile. Y en otra verdadera batalla voleibolística, se impuso el local en tie break.

"Volvimos con una sensación de vacío, de incomodidad. Desde el primer día salió todo mal en el torneo, desde la organización, la comida, los horarios, hasta el vóley que no pudimos desplegar. Queríamos ganar la final para dejar todo eso atrás y tampoco pudimos, así que no queda otra que dar vuelta la página. En lo personal, lo mejor fue poder jugar nuevamente con la camiseta de la selección argentina y de poder tener a mi familia alentándome desde la tribuna. Ahora sólo quiero llegar a San Juan y ponerme a entrenar con UPCN", dijo el talentoso jugador.

Repudio

Tras la agresión en Chile hubo repudio generalizado, incluso la Confederación Sudamericana emitió un comunicado. La Federación Chilena sancionó a un espectador y la Secretaría de Género de la Federación Sanjuanina propuso desarrollar charlas de concientización.

Mundial: las Panteras no pudieron con Brasil

El seleccionado argentino femenino de vóleibol, con la sanjuanina Candelaria Herrera, perdió ayer en forma concluyente con el representativo de Brasil, en sets corridos, en su segundo encuentro en el Mundial de la disciplina que se lleva a cabo en Países Bajos-Polonia. En encuentro válido por la zona D y con escenario en Arnhem (Países Bajos), el conjunto albiceleste cayó por 3-0, con la siguiente progresión: 25-19, 25-13 y 25-21

El elenco orientado por el DT Hernán Ferraro, que venía de perder por 3-0 con China, se medirá con República Checa, mañana a las 13 (hora en Argentina), en el tercer compromiso de la cita ecuménica.

La punta receptora Daniela Bulaich, con 15 puntos, resultó la principal arma ofensiva de una Argentina que sufrió el encuentro y nunca pudo ingresar en ritmo. En el conjunto brasileño se destacó Gabriela Guimaraes, quien aportó 15 tantos.