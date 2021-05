Arsenal tuvo una gran remontada en la última parte del semestre que no le alcanzó para clasificar en la Copa de la Liga Profesional pero sí para pasar a octavos de final de la Copa Sudamericana, a los que accedió esta noche a través de la única posibilidad que determinaba el certamen, como primero del Grupo C, tras vencer por 3 a 1 a Bolívar en Sarandí y recibir la ayuda de otro boliviano como Wilstermann, que superó a Ceará.



Los dirigidos por Sergio Rondina necesitaban de un empate con goles y una derrota de los brasileños para pasar por diferencia de gol o, en su defecto, la opción más clara era ganar y que Ceará no hiciera lo mismo en Cochabamba ante Jorge Wilstermann.



Pero la ecuación le salió a los del Viaducto mucho mejor de lo que esperaban, porque el resultado final fue ventajoso también en puntos, ya que terminaron con dos unidades por encima de su escolta, Ceará, al caer este por 1 a 0 frente a Jorge Wilstermann (el gol del equipo dirigido por el argentino Diego Cagna lo convirtió su compatriota, ex-Independiente y Estudiantes de La Plata, Patricio Rodríguez), en Cochabamba.



De esta manera Arsenal trepó a los 11 puntos, Ceará se quedó con 9, Bolívar con 6 y Wilstermann cerró con 5.



Y para alcanzar este logro fue clave en Arsenal el experimentado delantero Lucas Albertengo, quien abrió la cuenta antes del cuarto de hora para empezar a tranquilizar a los suyos, algo que amplió en el tercer minuto de descuento de esa etapa inicial Bruno Sepúlveda.



Y por si esto fuera poco, Albertengo volvió a encontrarse con la red a los dos minutos del segundo período para sellar la historia en Sarandí y poner toda la atención en lo que pasaba en Cochabamba.



Por eso hasta pasó desapercibido el descuento de Jairo Quinteros antes de los 20 minutos, y lo único que se celebró fue el tanto del "Patito" Rodríguez sobre la media hora del encuentro que se disputaba en Bolivia.



Con 10 puntos sumados en sus últimas cuatro presentaciones en esta Copa Sudamericana, el "Arse" llegó a octavos de final y por el hecho de llegar desde esta competencia definirá de local ante cualquier rival que pueda llegar como tercero desde la Copa Libertadores.