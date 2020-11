Diego Armando Maradona completó su primer día de internación en la Clínica Olivos, donde en las últimas horas del martes fue operado por un hematoma subdural. Leopoldo Luque, médico del Diez, dio el segundo parte del día cerca de las 19 horas y se mostró entusiasmado por la evolución tras la intervención.

"Está mucho más conectado. De muy buen humor, la recuperación nos asombra, pero hay que ser cauto", aseguró Luque y afirmó: "No tiene ningún compromiso neurológico".

"Asombra la recuperación", reiteró el médico ayer por la tarde y agregó: "La recuperación es buenísima, optimista para nosotros".

Luque fue consultado respecto a los días en los que Maradona permanecerá internado en la Clínica Olivos y aseguró que todavía es "muy pronto" para hablar de cuándo podría ser dado de alta.

"Está bajo un control de terapia intensiva. Las complicaciones surgen muy pronto, las 24 son las críticas, eso no sucedió y estamos contentos", expresó Luque ante los periodistas y cerró con un "es Diego" respecto a la muy buena recuperación de Maradona.

Según distintas fuentes periodísticas, la tarde del miércoles la pasó Maradona acompañado de cerca por sus hijas, Dalma, Giannina y Jana. Fue esta última quien se encuentra más que cerca de su padre en los últimos tiempos, incluso conviviendo de manera habitual.

A su vez, no se observó la presencia de la madre de otro de los hijos de Maradona, Verónica Ojeda, quien tendría prohibido acercarse a la clínica por pedido de las hijas.

A su vez, Diego Junior, el hijo italiano del astro, espera el resultado de un hisopado que se realizó en su país natal para lograr viajar a Buenos Aires para estar con su progenitor en este difícil momento de salud.

Por la mañana, el abogado y amigo personal de Maradona, Matías Morla, se acercó por el nosocomio de salud y aseveró que "Diego está de buen ánimo. Con muchas ganas de salir adelante una vez más, tantas que quisiera dirigir a Gimnasia el domingo".

Según se conoció desde el entorno del exfutbolista, el Diez y Morla estarían distanciados desde el viernes pasado cuando se produjo una fuerte discusión entre ambos ya que le letrado se negaba a que fuera en esas malas condiciones al estadio plantense para el homenaje por sus 60 años. Finalmente, el Diez impuso su voluntad y por eso Morla, dicen, se alejó un par de días hasta la mañana del miércoles.



Atento

Maradona despertó ayer por la mañana y según contaron fuentes de la Clínica Olivos, una de las primeras cosas que preguntó fue "¿cómo salió River ante Banfield?". Sí, aunque parezca algo increíble, el Pelusa, luego de todo lo que vivió en las últimas 48 horas, tenía claro el partido del eterno rival de su amado Boca.

Pellegrino le pegó al entorno

El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, habló de la situación de Maradona e hizo hincapié en que para que Diego se rehabilité "tiene que estar rodeado de médicos y no de abogados o cuidadores", cayéndole al entorno del Diez, algo muy cuestionado en el último tiempo. Además, contó que el día de su cumpleaños lo vio "muy mal".

Pellegrino remarcó que "si lo querés realmente rehabilitar, le tenés que decir que no, pero eso lo tienen que hacer los profesionales, no lo puede hacer alguien cualquiera como yo, tiene que ser un profesional. Si los médicos te dicen que está apto para poder ir a la cancha y sentarse en el banco de suplentes está perfecto; acá el tema es que cuando los médicos aconsejan lo contrario, tienen que pararlo. Lo que él necesita es un grupo de profesionales que lo traten, no un abogado o un cuidador" y fue más allá "no está bien rodeado, tiene que estar rodeado de médicos y sus seres más queridos, como son las hijas, después tiene que estar en un lugar con profesionales" .