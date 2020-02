Con autoridad y contundencia, Alejandro Acton impone su velocidad para definir el embalaje en la categoría B. El bonaerense que en sus épocas federadas tuvo activa participación en las Vueltas a San Juan, también repitió entre los Master.

Con marcado éxito se inició ayer la 16 Vuelta Ciclista a San Juan para categorías Master y Elite II.



Un total de 517 ciclistas, provenientes de casi todo el país y de países vecinos dieron vida a atractivas competencias en cada una de sus categorías.



Los pedalistas provenientes de Buenos Aires dominaron el escalón más alto del podio, imponiéndose en cada una de las pruebas.



Entre los más jóvenes, los Elite II y Master A (de 30 a 39 años de edad), mandó el bonaerense Juan Paz. En categoría Master B (40 a 49 años) se impuso Alejandro Acton. Entre los cincuenteañeros, los Master C, el ganador fue Eduardo Leguizamón y en los mayores de 60 pirulos (Master D), la victoria fue para Francisco Posse.



Gran cantidad de público siguió las alternativas de las carreras. Cada una con historias regadas con el sudor de los nombres propios que integran cada pelotón.



Entre los mayores, anduvo escapado un tramo el uruguayo Sergio Degliotti, quien gozó del permiso del pelotón hasta que superó en primer lugar la meta volante bonificada. Después, rodaron todos juntos hasta que Posse impuso su punta de velocidad en el esfuerzo supremo.



Entre los Master C la victoria de Leguizamón se dio en una llegada masiva que cerró el trámite de una carrera donde los intentos de fuga no tuvieron vida porque quienes marchaban al frente del pelotón impusieron un ritmo veloz y constante.



Entre los Master B, pasó algo similar a la D. cuando viajaron escapados el neuquino Oscar Godoy y el caucetero Darío "Chaucha" Galván. Los neutralizaron y luego, entrando al último giro se escaparon 15 ciclistas, quienes definieron el embalaje final (lo ganó Acton) con 39 segundos de ventaja sobre el grueso del pelotón. Después llegaron varios grupos desperdigados.

Juan Paz cruza la línea con una sonrisa que le llena la cara. Salió a buscar la carrera temprano y luego de ser alcanzado

por los sanjuaninos Tivani, Brenta y Cortéz no se inmutó y los venció en el embalaje decisivo.



Entre los más jóvenes, se dio la única definición con menos gente. El cuarteto conformado por los sanjuaninos Diego Tivani, David Brenta, Maximiliano Cortez y el bonaerense Juan Paz consiguieron, a dos giros del final, abrir una brecha que el pelotón no pudo cerrar.



El que sacudió el avispero fue Paz, que antes de cumplir el primer giro (el único más corto) ya había sacado media cuadra a su favor. Los de atrás lo mantuvieron a raya, hasta que lo conectaron los tres sanjuaninos. De allí, hasta el final de la carrera, que tuvo 21 kilómetros menos (un giro grande) todo lo manejaron ellos. Desde atrás los avalaban sus compañeros tratando de cortar todos los ataques y la falta de cooperación de los integrantes de los equipos rivales, razón por la cual, los 39 segundos de diferencia con los que coronaron la penúltima de las cuatro vueltas, se mantuvieron en el giro final porque los lideres no fueron egoístas en su esfuerzo y tiraron de manera coordinada para consolidar la escapada y porque en el pelotón, o no había piernas y tampoco ganas, para salir a achicar distancias.



175 ciclistas hay en la categoría Elite II, 144 entre los M-B; 112 en M-C y 86 en categoría D. Récord absoluto para la carrera.

En la definición de la categoría C, hicieron 1-2 dos compañeros

de equipo: Leguizamón y Salmón.