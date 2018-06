En medio de la bronca y del dolor por haber quedado afuera del Mundial de Rusia 2018 tras sufrir una lesión en un entrenamiento, Sergio Romero se tomó un tiempo para enviar un mensaje de consuelo a Francisco Castro. El nene sanjuanino, que ahora tiene 8 años, es fanático del arquero y lo conoció en 2015 cuando la Argentina vino a jugar un partido al Bicentenario frente a Bolivia.

Según relataron los familiares del niño, que nació en la Villa Obrera en Chimbas y descubrió su pasión por el fútbol admirando a Romero durante el Mundial de Brasil 2014, Francisco estaba muy triste por lo que le sucedió al jugador del Manchester United. Por eso, a su mamá se le ocurrió escribirle a la esposa, Eliana Guercio, para contarle que no dejaba de llorar.

Aparentemente, la modelo le transmitió el mensaje a su esposo, quien sonrió frente a la cámara para comunicarse con Francisquito.

“Francisquito, campeón, ¿cómo estás? Me dijeron que estás un poquitito triste. Bueno, no te preocupes campeón, que yo estoy muy bien. Ya estoy en rehabilitación y estoy listo para volver al arco de la Selección y del Manchester”, le dice el arquero argentino al nene en el mensaje.

Y resalta: “Así que no te preocupes por mí, que yo estoy muy bien. Te mando un beso muy grande para vos y para toda tu familia. Espero que ustedes estén bien”.

El video fue enviado justo antes de que “Chiquito” rompiera el silencio tras su salida del Mundial. "No estoy enojado ni dolido con Sampaoli, cuando me dijo que no me podía esperar porque necesitaba un arquero que entrene todos los días lo tomé normal y seguí de la misma manera", afirmó en una nota con TyC Sports. Y agregó: "Soy así, respetuoso de las decisiones. No me enojé, no lloré ni lo miré con cara de cul... Sí me calenté con los que dijeron que yo quería ir igual al Mundial como parte del grupo".

La historia de dos amigos

Francisquito tuvo la posibilidad de conocer a Romero, tomarse una foto y hasta recibir una camiseta de la Selección firmada por él, en junio de 2015, cuando tenía 5 años.

En aquella oportunidad, su mamá, Mayra López, fue quien contó la pasión y el fanatismo de su hijo a DIARIO DE CUYO en la previa de ese encuentro. El nene estuvo en la puerta del hotel en el que se alojaba el plantel desde su llegada y finalmente pudo cumplir su sueño.