Si bien empezó a correr a los 16 años, en las travesías, Fabrizio Benedetti tiene establecido su debut en el automovilismo en 1992, con un Fiat 128 del Zonal Cuyano. Desde entonces han pasado 31 años y si bien no lleva la cuenta con precisión, el piloto sanjuanino calcula que ha disputado entre 250 y 300 carreras, no sólo del Zonal, sino también del TC Pista, del Turismo Carretera, del Turismo Nacional, del Top Race, del TC2000, de la Monomarca Gol y hasta del Desafío Ruta 40 que es de rally raid. A los 50 años y muy lejos del retiro, Benedetti sigue igual de vigente y en el Zonal acaba de sumar su tercer podio en tres fechas, por lo que es líder absoluto del campeonato en Clase 2.

Primer título. En 1994, Fabrizio Benedetti se quedó con el campeonato de la Monomarca Gol.

"Aún no tengo fecha de vencimiento como piloto y en el automovilismo siento que nunca la voy a tener. Es que una vez que me baje del auto voy a seguir colaborando. De hecho, hoy integro el triunvirato de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo. Soy un convencido de que los deportistas debemos devolver algo de lo que nos da el deporte y a mí el automovilismo me dio mucho", dijo Fabrizio.

El sanjuanino, a bordo de un Toyota Etios, es puntero de la Clase 2 del Zonal Cuyano luego de tres podios consecutivos. En la primera fecha quedó tercero, en la segunda presentación, el 23 de abril, el día de su cumpleaños número 50 festejó con una victoria, y el fin de semana pasado finalizó segundo.

El debut. Con un 128, Benedetti debutó como piloto federado. Fue en el Turismo IAVA del Zonal Cuyano. "Terminé último", recordó.

"Disfruto mucho este momento. Creo que cuando uno tiene pasión por algo y hace las cosas medianamente bien, los resultados llegan. Por eso a la suerte la dejo chiquita, porque hay que esforzarse. Me parece que la clave de este presente y a esta edad pasa por llevar muchos años en la categoría, por haber competido bastante a nivel nacional y por no bajar los brazos", confesó el campeón 2021 de la Clase 2.

Campeón. Benedetti corrió dos años en TC Pista: 1998 y 1999. En la temporada del título se impuso en 9 de Julio, Balcarce y Río IV.

Benedetti corrió en las categorías nacionales más importantes. Fue campeón del TC Pista en 1999; disputó 13 carreras de Turismo Carretera; compitió en Turismo Nacional; pasó por el TC 2000 como invitado en una competencia especial y en Top Race V6 tuvo una destacada trayectoria, en la que además de representar al club San Martín cuando la categoría compartía su pasión por el fútbol, integró equipo con Henry Martín como compañero y Cascote Juárez como director deportivo. También fue campeón de la Monomarca Gol en 1994 y se dio el gusto de ganar un Desafío Ruta 40 de rally raid.

Vigencia. Fabrizio Benedetti mantiene la competitividad con su Toyota Etios de la Clase 2.

"Es un gran balance a nivel nacional. Tuve años muy difíciles, por supuesto, como cuando allá por el 2001 dejé de correr en TC y de ser piloto de la categoría más importante del país pasé a tener que juntar dinero para pagar la luz. Por eso digo que no hay que bajar los brazos, que a los sueños hay que perseguirlos siempre", apuntó el carismático piloto.

En otras superficies

Fabrizo Benedetti heredó de su padre la pasión por el automovilismo. Y la comparte con su hermano Franco, excampeón del TC Cuyano, compañero además de temporadas completas en el Zonal Cuyano durante varios años.

Si bien su fuerte siempre fue la pista, el piloto sanjuanino también se destacó en carreras sobre otras superficies. Es que además de conquistar el Desafío Ruta 40 con Juan Pablo Sisterna (ex Dakar) como navegante, Benedetti es uno de los grandes animadores del tradicional Safari tras las Sierras, la carrera más convocante de San Juan y que anualmente se disputa en Valle Fértil. De hecho, Fabrizio se impuso en siete ediciones del Safari, en el que comenzó a correr cuando apenas era un adolescente.