José Luis Páez admite que haber perdido por penales contra Portugal la final del Mundial 2019 en Barcelona es una herida que no cierra. El "Negro", que continúa al frente de la dirección técnica del Seleccionado Argentino Senior de hockey sobre patines pensando en los Mundiales de los Roller Games que se pospusieron de este año al próximo acá, en San Juan, se entusiasma cuando habla del proyecto de la Selección.

"¿Sabés qué? Siempre se me viene a la mente el gran trabajo que hicimos el Mundial pasado -cuenta el Negro- y sigo convencido que el esfuerzo y la dedicación de todos sirvió para formar un grupo excepcional. Por ahí nos faltó insistir más en el trabajo de contragolpe pero, en el torneo, el equipo también cumplió en ese aspecto. Todavía estamos con la sangre en el ojo. Perder una final así, por penales, después de haber sido claro dominadores en el juego, te da bronca".

Y siguió: "Argentina sigue en la cresta del hockey mundial. Por eso tenemos que trabajar a fondo para reconquistar el título. Que no te queden dudas que voy a citar a lo mejor que tenga y haya. No voy a mirar la Selección por un carnet de identidad. Ahora estamos en plena tarea de armado. Con este grupo conformado por jugadores sanjuaninos. Son chicos que juegan en primera división, con algunos de aquel equipo Sub19 que jugó el Mundial en Barcelona. Por esto de la pandemia todavía no hemos sumado a otros. Luego vendrá ese paso. Dentro de poco iré a Mendoza y después a Buenos Aires. Pensamos en el Panamericano que será en septiembre y que clasificará a los tres primeros para el Mundial del año que viene. Intentaremos clasificar con estos chicos, sino deberemos recurrir a algunos jugadores que están en Europa".Sobre esto último, el DT fue claro: "La diferencia entre el hockey europeo y el nuestro está dada en la competencia. Ellos juegan varios torneos de Selecciones entre sí".

"El Panamericano no será sencillo agregó- y estamos obligados a clasificar. Chile y Brasil están trabajando bien, más los chilenos que tienen a todos sus jugadores en Europa".

Más adelante, El "Negro" dijo: "Acá siguen saliendo buenos jugadores. Lo que se debe mejorar es su formación. Algo que ha decaído con el paso del tiempo. Ahora muchos chicos se van a Europa y juegan en equipos de poco peso. Antes, en mi época, íbamos todos a equipos poderosos. Por eso digo que todo es trabajo".

Y dejó para el final el futuro. Con lo que sueña. "El jugar en San Juan un Mundial será una tremenda responsabilidad. Tenemos más de un año para preparar todo. No se debe pasar ningún detalle, por mínimo que sea. Creo que será fundamental la previa del Mundial. Una concentración en Europa para estar bien metidos, más porque todos los jugadores están allá. Y los últimos 15 días en San Juan. Y después a soñar"

Los cuerpos técnicos

El equipo Senior, dirigido por Páez entrena en Social San Juan, los martes y jueves. Sergio Clavel es el PF. El Sub19 lo hace en Estudiantil a las órdenes de Juan Manuel Garcés (DT) y Guillermo García (PF). Las Damas Sub-19 son dirigidas por Pía Sarmiento (DT) y Claudio Barrera (PF).

Los jugadores de las dos preselecciones



Un total de 35 jugadores están bajo la órbita del cuerpo técnico que dirige Páez. 21 jugadores de la categoría Sub-19: Giuliano Brescia, Lucas Bridge, Juan Manuel Carrión, Matías Chirino, Renato Clavel, Nahuel Frías, Luca Garcés, Leonel Gómez, Valentino Gómez, Giuliano Giuliani, Albano Martinazzo, Donato Martinazzo, Adrián Messina, Joaquín Olmos, Octavio Ortar, Facundo Ramella, Lucas Ramella, Jaime Reinoso, Francisco Suárez y Juan Cruz Velázquez.

En Varones Senior, son 14: Franco Scarzo, Nicolás Membrado, Víctor Bertrán, Damián Páez, Rodrigo Ferruccio, Francisco Barragán, Francisco Bielsa, Javier Salguero, Lucas Tabarelli, Mauro Giuliani, Mauro Menéndez, Carlos Farrán, Facundo Ortiz y Martín Maturano.