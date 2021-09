Marcelo Gallardo sabe que su River todavía no funciona. Se fueron piezas importantes y aún faltan pulir detalles en la manera de jugar. En el empate ante Independiente, el entrenador fue crítico con sus futbolistas y señaló que se regaló el primer tiempo.

“Peor de lo que jugamos el primer tiempo no lo íbamos a hacer. No había que quedarse con esa imagen, teníamos que reaccionar y resolver mejor las situaciones con y sin la pelota con una postura diferente. Independiente tuvo una muy buena media hora y no supimos resolverlo. No tuvimos recursos para emparejar el partido con otra inteligencia”, expresó el Muñeco en conferencia de prensa.

“En el segundo tiempo cambiamos la imagen, aún con un equipo diezmado y ante un gran Independiente. El partido fue un tiempo para cada uno”, analizó el “Muñeco”.

Por otro lado, el DT Millonario observó que River sufrió la baja de muchos jugadores por lesiones y convocados en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas: “Me gustaría pelear en igualdad de condiciones, pero aún así, con estos puntos que sacamos, por lo menos nos permitirán sacar aire y tomar con mayor optimismo lo que venga”, apreció.

El director técnico de River confirmó que el arquero Franco Armani, convocado por el seleccionado argentino, se someterá a estudios por una molestia en la rodilla derecha.

Por último, Gallardo apuntó que el receso les vendrá “muy bien” a sus futbolistas.

“Hay que recuperar aire, energía, lesionados, y después de todo eso vamos a tener más energía y optimismo para lo que venga. No fue fácil sortear esta etapa porque dimos ventajas”, indicó Gallardo.

Falconi, confiado

El director técnico de Independiente, Julio César Falcioni estimó que su equipo “va a pelear cosas importantes”, luego del empate con River en un gol, por la décima fecha de la LPF, en la quedó a un punto de los líderes Talleres de Córdoba y Lanús, que acumulan 20 unidades.

“Si podemos sostener el ritmo del primer tiempo, Independiente será un equipo que va a pelear cosas importantes”, resaltó en la conferencia de prensa virtual ofrecida desde el estadio Monumental.

“Enfrentamos a un gran equipo en un campo difícil. Demostramos que estamos para darle pelea a cualquiera”, añadió en la valoración de lo realizado “en especial en el primer tiempo”.

De todos modos, el entrenador reconoció que “fue un tiempo para cada equipo” aunque entendió que los del ‘Rojo’ estuvieron “más cerca del triunfo” porque sobre el final tuvieron “jugadas como para marcar la diferencia”.

“Creo que el formato de juego fue el que estamos acostumbrados y nos viene dando resultados”, destacó Falcioni, quien agregó: “Nos vamos tranquilos porque sabemos que venimos por buen camino”.