Apenas pasadas las 13 horas del lunes, se hizo oficial lo que nadie quería en el mundo pedal: la cancelación de la 39na Vuelta a San Juan. Lo hizo de manera formal el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, en conferencia de prensa, en la jornada que volvió a sus funciones luego de recuperarse del coronavirus. Justamente la pandemia mundial y el cuidado de los sanjuaninos para que no se expandan los contagios fueron los argumentos brindados por el gobierno local para no hacer la máxima prueba del ciclismo sudamericano en su rango de Pro Series. De esta forma, también se descartó de plano la posibilidad de hacerla "nacional", tal cual se barajó como una opción en las últimas semanas, teniendo la participación de equipos locales y algunas selecciones de países limítrofes.

Con la Vuelta del 2021 cancelada definitivamente, DIARIO DE CUYO consultó a distintos referentes locales para que brindaran su parecer. Todos coincidieron en que lo sanitario debe ser prioritario y que si bien estaba la opción de hacerla como ocurría antes de convertirse en carrera UCI, también aceptaron que esa versión no tuviera su curso.

"Creo que son momentos muy difíciles para todos y hay que entender que correr una Vuelta como estaba prevista era muy complicado. Se necesitaba mucha gente alrededor de la organización y eso es justamente lo que se busca evitar. Está bien que no se hiciera", destacó el doble ganador de la máxima prueba sanjuanina, Luciano Montivero, que defiende la camiseta de la Agrupación Virgen de Fátima.

Realizar la Vuelta "nacional" implicaba no poder hacerla en 2022 como Pro Series.

Justamente Uñac argumentó en el anuncio que "no se realizará ni a nivel internacional, ni nacional, ni local. Todo en pos de mantener el estatus sanitarios. Creemos que es la decisión acertada". Justamente en el cambio de categoría, otro bicampeón de la Vuelta como Juan Pablo Dotti, corredor actual del Sindicato de Empleados Públicos, subrayó que "la cancelación del carácter internacional era algo que veíamos venir por las otras carreras que ya se suspendieron en el mundo. Aunque es cierto que los ciclistas teníamos la ilusión de poder disputarla igual aunque sea entre equipos de las provincias, como está pasando con la temporada de Ruta. Es una gran pena que no haya Vuelta este año, pero todos sabemos que es un año muy atípico y hay que aceptar este tipo de decisiones que ponen delante de todo la salud".

A nivel dirigencial, Julio Carrión, referente del ciclismo provincial en Masters y Libres, se expresó en sintonía con los pedaleros: "Pensé que la Vuelta se iba a realizar, pero cuando uno ve cómo están creciendo los casos en todos lados del mundo, y aunque San Juan no tenga una situación tan difícil, se debe entender que la decisión tomada es la mejor. No se pude arriesgar bajo ningún aspecto la salud", destacó. Otras pruebas del calendario UCI que ya habían sido bajadas del calendario por el Covid-19 fueron el Tour Down Under, la Cadel Evans Great Ocean Road Race (ambas en Australia) y el Tour de Colombia.

Es la segunda cancelación de la Vuelta: en el 2000 fue la anterior, por la economía.

Entres las explicaciones de la suspensión, el secretario de Deportes provincial, Jorge Chica, puntualizó que "nada es más importante que la salud de los sanjuaninos, aunque sea un anuncio incómodo para los políticos". Otro protagonista de la organización de la Vuelta como Gabriel Curuchet, presidente de la Unión de Ciclistas de la República Argentina, comentó que "respaldamos la decisión, y sabemos que en el 2022 tendremos una competencia como nos tiene acostumbrados San Juan".

Por su lado el periodista de Radio Colón Guillermo Rufino, quien remarcó que "es lo más lógico y está bien la decisión tomada. Hacer una carrera de este tipo es movilizar muchísima gente y eso es un riesgo grande que no se puede correr hoy en día".

La suspensión de la Vuelta también impacta en la temporada doméstica 2020-21 (ver aparte) y para los ciclistas resultó un punto de incertidumbre por si la Ruta se terminaba ahora, algo que fue descartado. "Es muy grande el esfuerzo y la inversión que hacen los equipos para una temporada de este tipo. El hecho que se caiga la Vuelta se entiende por los motivos sanitarios, pero lo importante es que al menos podamos seguir participando en las carreras como fue hasta ahora", añadió Dotti. Montivero, por su lado, cerró con "estamos a mitad de temporada y si bien es un año atípico y por todos los cuidados que tenemos antes de cada carrera, los ciclistas podemos estar haciendo lo que más nos gusta y también nos permite sostener a nuestras familias".